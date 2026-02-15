Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент анонсував санкції проти росіян, які використовують спорт для пропаганди агресії

«Ми будемо відновлювати справедливість. Указ щодо санкцій — незабаром», — заявив Зеленський.

Президент анонсував санкції проти росіян, які використовують спорт для пропаганди агресії
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Україна підготувала новий пакет санкцій проти російських осіб, які підтримують війну та використовують спорт як інструмент пропаганди агресії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 15 лютого.

Президент наголосив, що цей крок має стати сигналом для міжнародної спільноти, яка дедалі частіше намагається ігнорувати участь росіян у спортивних змаганнях.

«Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість. Указ щодо санкцій — незабаром», — заявив Зеленський.

За словами глави держави, документи вже повністю готові. Санкції стосуватимуться тих, хто безпосередньо працює на воєнну машину РФ або ставить спорт на службу війні.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies