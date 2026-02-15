Президент анонсував санкції проти росіян, які використовують спорт для пропаганди агресії

Україна підготувала новий пакет санкцій проти російських осіб, які підтримують війну та використовують спорт як інструмент пропаганди агресії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 15 лютого.

Президент наголосив, що цей крок має стати сигналом для міжнародної спільноти, яка дедалі частіше намагається ігнорувати участь росіян у спортивних змаганнях.

«Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість. Указ щодо санкцій — незабаром», — заявив Зеленський.

За словами глави держави, документи вже повністю готові. Санкції стосуватимуться тих, хто безпосередньо працює на воєнну машину РФ або ставить спорт на службу війні.