На Мюнхенській безпековій конференції українська делегація провела багато зустрічей і домовилися про нову допомогу для нашої держави.

Про це у вечірньому відеозверненні 15 лютого повідомив Володимир Зеленський.

«Багато було зустрічей, найважливіше – будуть нові пакети підтримки для України. Головне – ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом усієї цієї зими, ви про це знаєте. Тому ми говорили про це в Мюнхені фактично з кожним лідером, який нам може дійсно допомогти. Також з Марко Рубіо, американським держсекретарем. Сподіваємось, що домовленості спрацюють так, як потрібно. ППО – це щоденна потреба», - сказав Зеленський.

Президент додав, що з Німеччиною є нове виробництво ударних дронів, тож будуть розширювати співпрацю.

Крім оборонної допомоги Україна може отримати і енергетичну.

«Наступного тижня ми очікуємо зустрічі та роботу заради нових енергетичних пакетів. Це стосується і відновлення після ударів, необхідного обладнання», - сказав глава держави.