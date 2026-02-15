Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Будуть нові пакети допомоги для України

Підтримка має надійти у сферах оборони і енергетики.

Зеленський: Будуть нові пакети допомоги для України
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

На Мюнхенській безпековій конференції українська делегація провела багато зустрічей і домовилися про нову допомогу для нашої держави.

Про це у вечірньому відеозверненні 15 лютого повідомив Володимир Зеленський.

«Багато було зустрічей, найважливіше – будуть нові пакети підтримки для України. Головне – ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом усієї цієї зими, ви про це знаєте. Тому ми говорили про це в Мюнхені фактично з кожним лідером, який нам може дійсно допомогти. Також з Марко Рубіо, американським держсекретарем. Сподіваємось, що домовленості спрацюють так, як потрібно. ППО – це щоденна потреба», - сказав Зеленський.

Президент додав, що з Німеччиною є нове виробництво ударних дронів, тож будуть розширювати співпрацю.

Крім оборонної допомоги Україна може отримати і енергетичну.

«Наступного тижня ми очікуємо зустрічі та роботу заради нових енергетичних пакетів. Це стосується і відновлення після ударів, необхідного обладнання», - сказав глава держави.

﻿
