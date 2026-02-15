Головне за неділю, 15 лютого: атака на Сумщину, майже 220 боєзіткнень, трагедія на Львівщині

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 лютого відбулося 217 боїв.

Росіяни найбільше атакують на Покровському, Костянтинівському і Гуляйпільському напрямках, зокрема на Покровському ворог здійснив 58 атак.

Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Одесу 27 січня зросла до п’яти осіб, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, вночі у лікарні помер чоловік 1948 року народження, який зазнав тяжких травм під час обстрілу. Постраждалий отримав значні опіки та отруєння продуктами горіння у власному будинку на вулиці Балківській. Увесь цей час він перебував у реанімації опікового відділення.

Лікарі робили все можливе, але травми виявилися занадто важкими.

У ніч на вівторок, 27 січня, росіяни обстріляли ударними дронами Одесу. У місті зафіксували серйозні пошкодження об'єктів інфраструктури. 23 людини зазнали поранень.

У неділю ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові громади Сумської області, цілячись у цивільні об'єкти.

За словами керівника Сумської ОВА Олега Григорова, в Охтирському районі внаслідок атак постраждали двоє жінок і чоловік. У Чернеччинській громаді російський БпЛА влучив у житловий будинок. У приміщенні на момент удару нікого не було, проте жінка, що перебувала поруч, отримала гостру реакцію на стрес.

У Великописарівській громаді окупанти атакували цивільний автомобіль, внаслідок чого жінку з пораненнями госпіталізували.

Українські бійці 412 бригади Nemesis розповіли деталі перемоги над військами НАТО на навчаннях Hedgehog у травні 2025 року в Естонії.

Раніше видання Wall Street Journal опублікувало матеріал про військові навчання Hedgehog-2025 і зазначило, що ці навчання стали "шоком" для західних військових, оскільки група умовного противника, до якої входили українці, завдала їм значних уражень за допомогою дронів.

"Технології кардинально змінили і продовжують змінювати поле бою. Українські підрозділи охоче діляться набутим досвідом війни дронів з західними партнерами. Україна максимально зацікавлена у тому, щоб війська країн НАТО переосмислили тактику ведення сучасних бойових дій та якомога швидше і якісніше підготувалися до російської загрози", - йдеться в повідомленні.

На полях Мюнхенської безпекової конференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Молдови та Румунії у форматі, відомому як "Одеський трикутник". За підсумками переговорів три країни готуються до підписання угоди про співпрацю у сфері кіберзахисту.

Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua розповіла міністерка закордонних справ Румунії Оана Цойю.

"Ми обговорювали в тристоронньому форматі “Одеса” імператив європейської інтеграції України та Республіки Молдова, а також підтримку, яку Румунія надає в цьому напрямі. Також ми оголосили тут, на Мюнхенській конференції, важливу новину: у нас є тристороння угода у сфері кібербезпеки, яку ми підпишемо вже цього місяця", - зазначила Цойю.

До річниці трагічних подій Революції Гідності 20 лютого в Києві та по всьому світі у межах ініціативи "Ангели пам’яті" відбудеться низка пам’ятних вшанувань, які спільно реалізують Національний музей Революції Гідності, Державна агенція промоції культури України та Мистецька агенція "Територія А".

Про це Lb.ua повідомили організатори заходу.

Зазначається, що виготовлення паперових ангелів, вшанування на місцях розстрілів і вечірня мистецька програма покликані нагадати про ціну свободи й зберегти живу пам’ять про Героїв.

20 лютого об 11:30 у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться центральна подія тихої акції "Ангели пам’яті", започаткованої у 2014 році Анжелікою Рудницькою.

У Золочівському районі Львівської області у приватному будинку виявили тіла чоловіка та двох його неповнолітніх дітей із вогнепальними пораненнями, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Станом на вечір 15 лютого було відомо, що загиблим дітям було 13 та 15 років, додав очільник області. За попередніми даними місцевої Служби у справах дітей, сім’я була благополучною.

За словами Козицького, правоохоронці попередньо встановили - чоловік стріляв з мисливської рушниці у своїх дітей, після цього здійснив самогубство.

