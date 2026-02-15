Російські солдати саботують перехід на державний месенджер «MAX»

В окупаційних військах на Донеччині зріє невдоволення через наказ командування перейти на використання російського державного месенджера «MAX».

Про це повідомляє рух опору «АТЕШ».

Рядовий склад та офіцери сприймають нове ПЗ як шпигунську програму, повністю підконтрольну спецслужбам.

Командування зобов’язало всіх військовослужбовців встановити «MAX» до 18 лютого, заборонивши будь-які інші засоби зв'язку. Проте, за даними агентів «АТЕШ» із 27-ї та 144-ї мотострілецьких дивізій, солдати масово шукають способи обійти цю вимогу.

Ситуація ускладнюється недавнім відключенням Starlink, що вже призвело до хаосу в управлінні військами та значних втрат, зокрема, на Гуляйпільському напрямку. На тлі проблем зі зв'язком наказ про перехід на «MAX» лише посилив напругу.

«Більшість військовослужбовців заявили, що купуватимуть другий телефон спеціально для перевірок, де буде встановлено лише "MAX". При цьому офіцери готові заплющувати очі на використання Telegram основним складом», — зазначають у русі опору.

Окупанти побоюються, що тотальний контроль листування рано чи пізно призведе до кримінальних справ, оскільки вести бойові дії, суворо дотримуючись усіх статутів та законів РФ, майже неможливо.