Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Російські солдати саботують перехід на державний месенджер «MAX»

Це  через тотальний контроль спецслужб.

Російські солдати саботують перехід на державний месенджер «MAX»
смартфон
Фото: delfi.lt

В окупаційних військах на Донеччині зріє невдоволення через наказ командування перейти на використання російського державного месенджера «MAX». 

Про це повідомляє рух опору «АТЕШ».

Рядовий склад та офіцери сприймають нове ПЗ як шпигунську програму, повністю підконтрольну спецслужбам.

Командування зобов’язало всіх військовослужбовців встановити «MAX» до 18 лютого, заборонивши будь-які інші засоби зв'язку. Проте, за даними агентів «АТЕШ» із 27-ї та 144-ї мотострілецьких дивізій, солдати масово шукають способи обійти цю вимогу.

Ситуація ускладнюється недавнім відключенням Starlink, що вже призвело до хаосу в управлінні військами та значних втрат, зокрема, на Гуляйпільському напрямку. На тлі проблем зі зв'язком наказ про перехід на «MAX» лише посилив напругу.

«Більшість військовослужбовців заявили, що купуватимуть другий телефон спеціально для перевірок, де буде встановлено лише "MAX". При цьому офіцери готові заплющувати очі на використання Telegram основним складом», — зазначають у русі опору.

Окупанти побоюються, що тотальний контроль листування рано чи пізно призведе до кримінальних справ, оскільки вести бойові дії, суворо дотримуючись усіх статутів та законів РФ, майже неможливо.

  • Торік у жовтні стало відомо, що російський державний месенджер MAX через два місяці після запуску зазнав катастрофічного зламу. У відкритий доступ потрапили понад 46 мільйонів записів — майже вся база користувачів.
﻿
