У Золочівському районі Львівської області у приватному будинку виявили тіла чоловіка та двох його неповнолітніх дітей із вогнепальними пораненнями.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

поліція на місці трагедії у Львівській області

Станом на вечір 15 лютого відомо, що загиблим дітям було 13 та 15 років, додав очільник області. На місці трагедії працюють правоохоронці, криміналісти та всі профільні служби для з’ясування обставин події.

За попередніми даними місцевої Служби у справах дітей, сім’я була благополучною. Родина не перебувала на обліку в соціальних службах і не мала проблем із законом.

«Тримаю ситуацію на особистому контролі. Перебуваю на зв’язку зі всіма службами та буду інформувати про підтверджені деталі», — зазначив Козицький.

Він додав, що правоохоронці попередньо встановили - чоловік стріляв з мисливської рушниці у своїх дітей, після цього здійснив самогубство.