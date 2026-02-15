Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Трагедія на Львівщині: в одному зі сіл знайшли застреленими батька і двох дітей

На місці працюють правоохоронці, криміналісти та всі профільні служби.

У Золочівському районі Львівської області у приватному будинку виявили тіла чоловіка та двох його неповнолітніх дітей із вогнепальними пораненнями.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

поліція на місці трагедії у Львівській області
поліція на місці трагедії у Львівській області

Станом на вечір 15 лютого відомо, що загиблим дітям було 13 та 15 років, додав очільник області. На місці трагедії працюють правоохоронці, криміналісти та всі профільні служби для з’ясування обставин події.

За попередніми даними місцевої Служби у справах дітей, сім’я була благополучною. Родина не перебувала на обліку в соціальних службах і не мала проблем із законом.

«Тримаю ситуацію на особистому контролі. Перебуваю на зв’язку зі всіма службами та буду інформувати про підтверджені деталі», — зазначив Козицький.

Він додав, що правоохоронці попередньо встановили - чоловік стріляв з мисливської рушниці у своїх дітей, після цього здійснив самогубство.

﻿
