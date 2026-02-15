Генштаб ЗСУ: росіяни найбільше атакують на Покровському, Костянтинівському і Гуляйпільському напрямках

Станом на 22:00 15 лютого відбулися 217 боїв.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог завдав 47 авіаційних ударів, скинув 131 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 3031 дрон-камікадзе та здійснив 2522 обстріли населених пунктів та позицій українських військ.

На Північно-Слобожанському і Курському росіяни здійснили 110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, тричі — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Вовчанські Хутори та Охрімівка. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському ворог атакував у районі Піщаного.

На Лиманському українські воїни зупинили дві атаки окупантів у районах Ставків та Дробишевого.

На Слов’янському відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Дронівки. Дві атаки тривають.

На Краматорському противник активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти 26 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Миколаїпілля, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки. На цей час активних боєзіткнень немає.

На Покровському ворог здійснив 58 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Koтлине, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія та Дачне. Три спроби іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідували 167 окупантів та 19 поранені; знищили і пошкодили 13 одиниць автомобільної техніки; знищили або подавили 43 БпЛА різних типів. Уразили 15 укриттів та склад боєприпасів окупантів. Крім того, знищили танк.

На Олександрівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище у бік Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки, Нового Запоріжжя, Злагоди та Рибного. Райони Новоукраїнки та Великомихайлівки зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському відбулися 24 атаки окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого та Криничного. Три атаки іще тривають. За уточненою інформацією, ворог завдавав авіаударів поблизу Верхньої Терси, Гуляйпільського, Залізничного та Долинки.

На Оріхівському ворог 13 разів атакував у бік Степногірська, Павлівки, Лук’янівського та Щербаків. Завдавав авіаударів у районах Григорівки, Зарічного та Юльївки.