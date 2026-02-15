Росіяни атакували житлові будинки і автівки на Сумщині, є поранені жителі

Зокрема, в Охтирському районі внаслідок атак постраждали двоє жінок і чоловік.

наслідки російської атаки на Сумщину 15 лютого 2026 року

Протягом неділі ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові громади Сумської області, цілячись у цивільні об'єкти.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Так, у Чернеччинській громаді російський БпЛА влучив у житловий будинок. У приміщенні на момент удару нікого не було, проте жінка, що перебувала поруч, отримала гостру реакцію на стрес.

У Великописарівській громаді окупанти атакували цивільний автомобіль, внаслідок чого жінку з пораненнями госпіталізували.

Крім того, житель області наїхав на вибухонебезпечний предмет. Чоловік отримав травми, йому надали допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Під ракетний удар РФ потрапила Попівська громада на Конотопщині. Там зафіксували пошкодження приватних будинків, за попередніми даними, обійшлося без жертв. На місці працюють відповідні служби, триває обстеження території.