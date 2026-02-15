Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Росіяни атакували житлові будинки і автівки на Сумщині, є поранені жителі

Зокрема, в Охтирському районі внаслідок атак постраждали двоє жінок і чоловік.

Росіяни атакували житлові будинки і автівки на Сумщині, є поранені жителі
наслідки російської атаки на Сумщину 15 лютого 2026 року
Фото: ДСНС Сумщини

Протягом неділі ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові громади Сумської області, цілячись у цивільні об'єкти. 

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, в Охтирському районі внаслідок атак постраждали двоє жінок і чоловік.

Так, у Чернеччинській громаді російський БпЛА влучив у житловий будинок. У приміщенні на момент удару нікого не було, проте жінка, що перебувала поруч, отримала гостру реакцію на стрес.

У Великописарівській громаді окупанти атакували цивільний автомобіль, внаслідок чого жінку з пораненнями госпіталізували.

Крім того, житель області наїхав на вибухонебезпечний предмет. Чоловік отримав травми, йому надали допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Під ракетний удар РФ потрапила Попівська громада на Конотопщині. Там зафіксували пошкодження приватних будинків, за попередніми даними, обійшлося без жертв. На місці працюють відповідні служби, триває обстеження території.

﻿
