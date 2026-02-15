МЗС України закликає бойкотувати премію ЮНЕСКО імені Менделєєва через фінансування з Росії

«Росія не має нічого спільного з науковими відкриттями та преміями», - заявило міністерство.

Міністерство закордонних справ України виступило з різкою критикою оголошеного під егідою ЮНЕСКО конкурсу на здобуття премії імені Д. І. Менделєєва. Відомство наголошує, що фінансування нагороди здійснюється урядом Росії, що є неприпустимим під час війни.

Про це йдеться в офіційній заяві речника МЗС.

У відомстві підкреслили, що держава-агресор щоденно знищує українську науку та освіту. За час повномасштабного вторгнення РФ пошкодила або зруйнувала щонайменше 4456 освітніх закладів та 1443 науково-дослідних інститути.

«Росія не має нічого спільного з науковими відкриттями та преміями – це країна варварства, агресії та зневаги до людського життя. Вона заслуговує на премію Дарвіна, а не Менделєєва», — зазначили в МЗС.

Українські дипломати закликали міжнародну спільноту до повного бойкоту премії, а керівництво ЮНЕСКО — до її скасування. На думку міністерства, журі конкурсу має скласти повноваження, а новий Генеральний директор організації не повинен призначати його новий склад.

«Міністерство закордонних справ України неодноразово зверталося до Секретаріату ЮНЕСКО з вимогою до Організації не підтримувати та не просувати в своїх діях чи комунікаціях наративи, пропозиції, ініціативи та кандидатури експертів РФ, яка вчиняє воєнні злочини в Україні у сферах науки, освіти, культури та інших сферах мандату ЮНЕСКО, оскільки такі дії є порушенням міжнародного права, резолюцій ГА ООН та ЮНЕСКО. Продовжимо цю роботу, допоки наші аргументовані звернення не будуть належним чином враховані», - наголосили у відомстві.

Водночас Україна продовжує співпрацю з ЮНЕСКО щодо реалізації Плану дій для відновлення науки в Україні, презентованого у 2025 році. МЗС наполягає, що справжня наука має служити миру, а не ставати інструментом відбілювання воєнних злочинів Кремля.