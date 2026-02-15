У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
​Україна, Молдова та Румунія домовилися про співпрацю у сфері кіберзахисту

У Мюнхені відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн "Одеського трикутника". 

​Україна, Молдова та Румунія домовилися про співпрацю у сфері кіберзахисту
Оана Цойю
Фото: rupor.md

На полях Мюнхенської безпекової конференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Молдови та Румунії у форматі, відомому як "Одеський трикутник". За підсумками переговорів три країни готуються до підписання угоди про співпрацю у сфері кіберзахисту. 

Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua розповіла міністерка закордонних справ Румунії Оана Цойю.

"Ми обговорювали в тристоронньому форматі “Одеса” імператив європейської інтеграції України та Республіки Молдова, а також підтримку, яку Румунія надає в цьому напрямі. Також ми оголосили тут, на Мюнхенській конференції, важливу новину: у нас є тристороння угода у сфері кібербезпеки, яку ми підпишемо вже цього місяця", - зазначила Цойю.

За її словами, країни "Одеського трикутника" можуть бути джерелом уроків, інструментів і експертних рішень не лише для Європи, а й для ширшого кола партнерів, які шукають ефективні механізми протидії гібридним загрозам у майбутньому.

Окремо сторони обговорили питання взаємної з’єднаності, зокрема у сфері транспорту та енергетики.

"Румунія й Україна, за підсумками розмови наших президентів, спільно вирішили збільшити кількість точок з’єднання та їхню пропускну спроможність у сфері передачі енергії. Це надзвичайно важливе рішення", - наголосила очільниця румунського МЗС.

Також, за словами Цойю, значну увагу було приділено безпековим ризикам, зокрема ситуації навколо Придністров’я та зусиллям, які докладає Республіка Молдова для інтеграції придністровської спільноти.

"У багатосторонньому форматі, починаючи ще з учорашнього дня, ми багато говорили і про історичні громади Румунії - зокрема про становище румунської мови. Усі три країни прагнуть забезпечити її подальший захист. У цьому контексті надзвичайно важливими є освіта та доступ до румунської мови", - додала міністерка.

﻿
