Зеленський обговорив із главою уряду Північної Македонії допомогу для стійкості української енергетики

Президент Володимир Зеленський зустрівся із Премʼєр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоським та обговорив допомогу для енергетики України.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті та рівень російських втрат, а також про постійні удари РФ по Україні.

Сторони обговорили наслідки російських атак на українську енергосистему та допомогу, яку може надати Північна Македонія для підтримки енергетичної стійкості України.

Окрему увагу приділили можливостям для оборонної співпраці та підтримці програми PURL.

Президент Зеленський подякував за внесок Північної Македонії та наголосив, що Україна буде дуже вдячна за подальшу підтримку PURL.

Також глава держави поінформував про переговорний процес і наголосив, що єдиною перешкодою для закінчення війни є Росія, яка сама ж цю війну й розвʼязала.

Християн Міцкоський висловив підтримку Україні та запевнив, що Північна Македонія і надалі надаватиме допомогу.