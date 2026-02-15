Президент Латвії: ЄС поки не готовий назвати дату вступу України

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що наразі серед лідерів Європейського Союзу немає готовності закріпити конкретну дату вступу України до ЄС.

Про це він повідомив під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає Суспільне.

«Коли я розмовляв з багатьма главами держав і урядів ЄС, я відчув, що на даний момент немає готовності прийняти дату. З нашої точки зору, ми хочемо, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС», – зазначив Рінкевичс.

Президент Латвії підкреслив, що питання розширення ЄС стосується не лише України, а й Молдови, та потребує серйозної дискусії щодо структури управління та прийняття рішень у Євросоюзі.

Рінкевичс зазначив, що визначення термінів вступу України до ЄС тісно пов’язане з мирною угодою.

«Чи буде укладено мирну угоду чи ні? Якщо запитаєте мене сьогодні чесно, я не бачу, що Росія збирається рухатися. А якщо Росія не рухається, то ми не матимемо угоди», – сказав він.

Водночас президент Латвії підтримує зусилля президента США Дональда Трампа, європейських лідерів та президента України Володимира Зеленського, але наголосив: «Зараз м’яч на боці Росії».

«Якщо Росія не рухається, ми маємо вирішити, що робити з розширенням Європи. Чи можемо ми сьогодні назвати конкретну дату? Ні. Якби це залежало від мене, я б доклав багато зусиль, щоб знайти рішення», – підсумував Рінкевичс.