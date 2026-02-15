У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаСвіт

Президент Латвії: ЄС поки не готовий назвати дату вступу України

Терміни вступу України до ЄС тісно пов'язані із мирною угодою.

Президент Латвії: ЄС поки не готовий назвати дату вступу України
Фото: EPA/UPG

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що наразі серед лідерів Європейського Союзу немає готовності закріпити конкретну дату вступу України до ЄС. 

Про це він повідомив під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає Суспільне.

«Коли я розмовляв з багатьма главами держав і урядів ЄС, я відчув, що на даний момент немає готовності прийняти дату. З нашої точки зору, ми хочемо, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС», – зазначив Рінкевичс.

Президент Латвії підкреслив, що питання розширення ЄС стосується не лише України, а й Молдови, та потребує серйозної дискусії щодо структури управління та прийняття рішень у Євросоюзі.

Рінкевичс зазначив, що визначення термінів вступу України до ЄС тісно пов’язане з мирною угодою. 

«Чи буде укладено мирну угоду чи ні? Якщо запитаєте мене сьогодні чесно, я не бачу, що Росія збирається рухатися. А якщо Росія не рухається, то ми не матимемо угоди», – сказав він.

Водночас президент Латвії підтримує зусилля президента США Дональда Трампа, європейських лідерів та президента України Володимира Зеленського, але наголосив: «Зараз м’яч на боці Росії».

«Якщо Росія не рухається, ми маємо вирішити, що робити з розширенням Європи. Чи можемо ми сьогодні назвати конкретну дату? Ні. Якби це залежало від мене, я б доклав багато зусиль, щоб знайти рішення», – підсумував Рінкевичс.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies