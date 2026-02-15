Каллас: Європа має вимагати від Росії поступок і відповідальності за злочини

Першочерговим пріоритетом для ЄС Каллас назвала оборону, яка "починається з України".

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Європа повинна не лише виборювати участь у мирних переговорах між Україною та Росією, а й наполягати на відповідальності Москви за злочини скоєні РФ, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, вона наголосила, що важливіше, ніж мати місце за столом, "знати, що запитати, коли ти там сидиш".

"Максималістські вимоги Росії не можуть бути задоволені мінімалістичною відповіддю", – наголосила Каллас.

"Там, де Росія завдала шкоди Україні, Росія повинна платити. Ніякої амністії за воєнні злочини. Повернення депортованих українських дітей. Це дійсно найменше, на що Росія повинна погодитися, якщо метою Росії є мир", – наголосила Каллас.

Каллас закликала тверезо оцінювати можливості РФ. За її словами, після понад десятиліття агресії, включно з роками повномасштабної війни, Росія просунулася незначно порівняно з лініями 2014 року, зазнавши колосальних втрат.

Вона зазначила, що сьогодні Росія економічно ослаблена, від’єднана від європейських енергетичних ринків, а її громадяни залишають країну. Найбільшу небезпеку, на її думку, становить ризик того, що Москва може отримати за столом переговорів більше, ніж досягла на полі бою.

Водночас Каллас зауважила, що наразі мир навряд чи є справжньою метою Росії. Тому першочерговим пріоритетом ЄС вона назвала оборону, яка "починається в Україні".

"Але ми знаємо, що кінцева мета Росії – це не Донбас. Окрім України, Росія вже прагне паралізувати економіку за допомогою кібератак, порушити роботу супутників, саботувати підводні кабелі, розірвати альянси за допомогою дезінформації, примусити країни, використовуючи нафту та газ як зброю, і, звичайно, існує також ядерна загроза", – додала Верховна представниця ЄС.

За її словами, щоб реагувати на ці виклики послідовно та систематично ведеться робота над новою європейською стратегією безпеки, яка охоплюватиме всі її виміри.

Також важливим пріоритетом для ЄС Каллас назвала стабільність у європейському сусідстві, на сході та півдні, де Європа має найбільший вплив.

За її словами, з 1990 року держави, які звільнилися від радянського панування та приєдналися до Європейського Союзу, зростали більш ніж удвічі швидше, ніж Росія: у 1990 році росіяни були вдвічі багатшими за поляків, а сьогодні поляки приблизно на 70% багатші за росіян.

"Я також погоджуюся з істориком Тімоті Снайдером, який пише, що розширення Європи життєво важливе для забезпечення демократії та подолання власної імперської історії Європи. Сьогодні розширення – це геополітичний вибір, і ми повинні сказати "так", – наголосила вона.

Третім пріоритетом вона назвала міжнародні партнерства. Каллас нагадала, що ЄС створив найбільшу мережу вільної торгівлі у світі: близько 80 країн зараз охоплені торговельними угодами ЄС.

"І крім торгівлі, ми створюємо партнерства у сфері безпеки та оборони. Десять наразі, включаючи Індію та Австралію лише цього року", – додала Каллас.