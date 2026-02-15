У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаСвіт

Каллас: Європа має вимагати від Росії поступок і відповідальності за злочини

Першочерговим пріоритетом для ЄС Каллас назвала оборону, яка "починається з України".

Каллас: Європа має вимагати від Росії поступок і відповідальності за злочини
Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидентка Європейської Комісії Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Європа повинна не лише виборювати участь у мирних переговорах між Україною та Росією, а й наполягати на відповідальності Москви за злочини скоєні РФ, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, вона наголосила, що важливіше, ніж мати місце за столом, "знати, що запитати, коли ти там сидиш". 

"Максималістські вимоги Росії не можуть бути задоволені мінімалістичною відповіддю", – наголосила Каллас.

"Там, де Росія завдала шкоди Україні, Росія повинна платити. Ніякої амністії за воєнні злочини. Повернення депортованих українських дітей. Це дійсно найменше, на що Росія повинна погодитися, якщо метою Росії є мир", – наголосила Каллас.

Каллас закликала тверезо оцінювати можливості РФ. За її словами, після понад десятиліття агресії, включно з роками повномасштабної війни, Росія просунулася незначно порівняно з лініями 2014 року, зазнавши колосальних втрат.

Вона зазначила, що сьогодні Росія економічно ослаблена, від’єднана від європейських енергетичних ринків, а її громадяни залишають країну. Найбільшу небезпеку, на її думку, становить ризик того, що Москва може отримати за столом переговорів більше, ніж досягла на полі бою.

Водночас Каллас зауважила, що наразі мир навряд чи є справжньою метою Росії. Тому першочерговим пріоритетом ЄС вона назвала оборону, яка "починається в Україні". 

"Але ми знаємо, що кінцева мета Росії – це не Донбас. Окрім України, Росія вже прагне паралізувати економіку за допомогою кібератак, порушити роботу супутників, саботувати підводні кабелі, розірвати альянси за допомогою дезінформації, примусити країни, використовуючи нафту та газ як зброю, і, звичайно, існує також ядерна загроза", – додала Верховна представниця ЄС.

За її словами, щоб реагувати на ці виклики послідовно та систематично ведеться робота над новою європейською стратегією безпеки, яка охоплюватиме всі її виміри.

Також важливим пріоритетом для ЄС Каллас назвала стабільність у європейському сусідстві, на сході та півдні, де Європа має найбільший вплив. 

За її словами, з 1990 року держави, які звільнилися від радянського панування та приєдналися до Європейського Союзу, зростали більш ніж удвічі швидше, ніж Росія: у 1990 році росіяни були вдвічі багатшими за поляків, а сьогодні поляки приблизно на 70% багатші за росіян.

"Я також погоджуюся з істориком Тімоті Снайдером, який пише, що розширення Європи життєво важливе для забезпечення демократії та подолання власної імперської історії Європи. Сьогодні розширення – це геополітичний вибір, і ми повинні сказати "так", – наголосила вона.

Третім пріоритетом вона назвала міжнародні партнерства. Каллас нагадала, що ЄС створив найбільшу мережу вільної торгівлі у світі: близько 80 країн зараз охоплені торговельними угодами ЄС.

"І крім торгівлі, ми створюємо партнерства у сфері безпеки та оборони. Десять наразі, включаючи Індію та Австралію лише цього року", – додала Каллас.

  • Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що найближчими днями запропонує урядам країн-членів Євросоюзу список вимог, виконання яких Росією має бути обов'язковим для підписання угоди про завершення війни.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies