Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером. Президент розраховує на результативну тристоронню зустріч в Женеві

Сторони обговорили також деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі.

Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером. Президент розраховує на результативну тристоронню зустріч в Женеві
Зеленський проводить розмову з Віткоффом та Кушнером, 14 лютого 2026
Фото: Офіс президента

Ввечері 14 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами з росіянами в Женеві. Про це повідомляє Офіс президента

“Розраховуємо, що зустрічі дійсно будуть результативними”, – йдеться у заяві Офісу президента. 

Сторони обговорили також деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі. 

“Не все може бути озвучено по телефону, і наша переговорна команда представить позицію України наступного тижня. Розповів і про нашу зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Дуже цінуємо, що Америка завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів. Дякую Президенту Трампу, його команді й народу Сполучених Штатів за підтримку”, – заявив президент.

  • Сполучені Штати 17 лютого проведуть одразу дві окремі переговорні сесії у Женеві – з Іраном та Україною і Росією.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має діяти швидше для укладення угоди про припинення війни.
﻿
