Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером. Президент розраховує на результативну тристоронню зустріч в Женеві

Ввечері 14 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами з росіянами в Женеві. Про це повідомляє Офіс президента.

“Розраховуємо, що зустрічі дійсно будуть результативними”, – йдеться у заяві Офісу президента.

Сторони обговорили також деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі.

“Не все може бути озвучено по телефону, і наша переговорна команда представить позицію України наступного тижня. Розповів і про нашу зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Дуже цінуємо, що Америка завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів. Дякую Президенту Трампу, його команді й народу Сполучених Штатів за підтримку”, – заявив президент.