ГоловнаПолітика

Підготовка до наступної зими: начальники ОВА протягом двох тижнів мають подати плани стійкості регіонів

Плани будуть винесені на затвердження президенту та прем’єр-міністерці.

Підготовка до наступної зими: начальники ОВА протягом двох тижнів мають подати плани стійкості регіонів
Нарада з керівниками ОВА
Фото: телеграм Олексія Кулеби

Кожен начальник ОВА протягом двох тижнів має подати план стійкості регіону до осінньо-зимового періоду 2026-2027, який пізніше подадуть на затвердження президенту Володимиру Зеленському та прем'єр-міністерці України Юлії Свириденко.

Про у телеграмі написав віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. 

"Ключове питання – підготовка до осінньо-зимового періоду 2026/2027 і загальна стійкість систем життєзабезпечення: тепло, вода, електрика, транспорт, лікарні, соціальна інфраструктура – системи, які мають працювати навіть під час атак і блекаутів", – зазначив він. 

За його словами, кожен начальник ОВА протягом двох тижнів має подати план стійкості регіону з конкретними об’єктами, потужностями, резервами, фінансуванням і графіком реалізації. Плани будуть винесені на затвердження президенту та прем’єр-міністерці.

"Наступну зиму країна має пройти сильнішою. Працюємо разом з урядом, профільними міністерствами та регіонами над відповідними рішеннями", – написав Кулеба. 

