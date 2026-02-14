FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
ГоловнаПолітика

Україна розраховує, що постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи буде без затримок

Про це говорили український та чеський президенти під час зустрічі. 

Україна розраховує, що постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи буде без затримок
Володимир Зеленський і Петр Павел
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з чеським колегою Петром Павелом. Політики обговорили постачання боєприпасів, а також можливу участь Чехії в ініціативі PURL.

Про це повідомили в Офісі президента. 

Глава України подякував за чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів та її продовження. 

"Наша країна розраховує, що надходження снарядів відбуватиметься без жодних затримок", – йдеться в повідомленні. 

Лідери розглянули можливу участь Чехії в ініціативі PURL. Для України важливо, щоб відбувалося постійне наповнення цієї програми для закупівлі ракет до систем ППО.

Крім того, Володимир Зеленський та Петр Павел говорили про потенційну реалізацію спільних проєктів у межах інструменту SAFE.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies