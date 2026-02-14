Україна розраховує, що постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи буде без затримок

Про це говорили український та чеський президенти під час зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з чеським колегою Петром Павелом. Політики обговорили постачання боєприпасів, а також можливу участь Чехії в ініціативі PURL.

Про це повідомили в Офісі президента.

Глава України подякував за чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів та її продовження.

"Наша країна розраховує, що надходження снарядів відбуватиметься без жодних затримок", – йдеться в повідомленні.

Лідери розглянули можливу участь Чехії в ініціативі PURL. Для України важливо, щоб відбувалося постійне наповнення цієї програми для закупівлі ракет до систем ППО.

Крім того, Володимир Зеленський та Петр Павел говорили про потенційну реалізацію спільних проєктів у межах інструменту SAFE.