"Виходячи з нинішньої методології, 1 січня 2027 року вступ неможливий. Але ми маємо знайти рішення, як подолати розрив між чинною методологією та геополітичними викликами".

Вступ України до Євросоюзу варто сприймати не лише як розширення, а й як геополітичну необхідність.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення на заході у межах Мюнхенської безпекової конференції Марта Кос, повідомляє “Європейська правда”.

“Це – об'єднання Європи, і вперше в історії ми маємо можливість, якщо все зробимо правильно, об'єднати Європу. І це набагато важливіше, ніж просто розширення”, – зазначила вона.

Кос заявила, що нинішня методологія розширення була розроблена “для мирного часу” і потребує радикальної зміни.

Вона наголосила, що Україна вже зараз “зробила позитивний внесок у розвиток Європи”, змусивши ЄС переосмислити пріоритети і, зокрема, повернула розширення о порядку денного.

Водночас Кос визнала, що за нинішньою нормативною базою ЄС неможливо виконати ті задачі, які ставить перед собою Україна.

“Методологія, яку ми зараз використовуємо, створена для миру. Вона створена для часів, коли є купа часу, щоб країна могла провести всі необхідні реформи. Швеція, наприклад, була найрозвиненішою країною, яка подала заявку на членство в ЄС – але навіть Швеції знадобилося три роки”, – нагадала вона.

"Отже, виходячи з нинішньої методології, 1 січня 2027 року вступ неможливий. Але ми маємо знайти рішення, як подолати розрив між чинною методологією та геополітичними викликами. Ми не можемо більше чекати", – заявила єврокомісарка.

Марта Кос визнала, що дискусії про це вже розпочалися, але утрималася від їхньої деталізації.