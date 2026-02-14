FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Зеленський зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим

Азербайджан готовий поглиблювати співпрацю.

Зеленський зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим
Володимир Зеленський із лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Ключовими темами зустрічі стали відновлення української інфраструктури та двостороння співпраця в енергетичній сфері.

Про це йдеться у пресрелізі Офісу президента

Під час зустрічі Володимир Зеленський висловив вдячність Азербайджану за нещодавно наданий пакет допомоги, який включав генератори та трансформатори. Президент України поінформував про загальну ситуацію в енергосистемі й наслідки російських ударів по об’єктах інфраструктури.

Лідери держав зосередилися на перспективних спільних проєктах. Азербайджан зацікавлений у них і готовий поглиблювати співпрацю. Володимир Зеленський та Ільхам Алієв домовилися, що команди опрацюють усі необхідні питання.

Окрему увагу президенти приділили обговоренню переговорного процесу. Володимир Зеленський зазначив, що Україна завжди конструктивно підтримує зусилля, які можуть допомогти в досягненні справедливого миру. Єдина причина, чому війна досі триває, – небажання Росії її завершувати.

