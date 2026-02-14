Зеленський зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Ключовими темами зустрічі стали відновлення української інфраструктури та двостороння співпраця в енергетичній сфері.

Про це йдеться у пресрелізі Офісу президента.

Під час зустрічі Володимир Зеленський висловив вдячність Азербайджану за нещодавно наданий пакет допомоги, який включав генератори та трансформатори. Президент України поінформував про загальну ситуацію в енергосистемі й наслідки російських ударів по об’єктах інфраструктури.

Лідери держав зосередилися на перспективних спільних проєктах. Азербайджан зацікавлений у них і готовий поглиблювати співпрацю. Володимир Зеленський та Ільхам Алієв домовилися, що команди опрацюють усі необхідні питання.

Окрему увагу президенти приділили обговоренню переговорного процесу. Володимир Зеленський зазначив, що Україна завжди конструктивно підтримує зусилля, які можуть допомогти в досягненні справедливого миру. Єдина причина, чому війна досі триває, – небажання Росії її завершувати.