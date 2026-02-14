Свириденко: уряд не планує підвищувати тарифи на світло для населення

Кабінет міністрів не готує жодних ініціатив, які б вплинули на ціну на електроенергію для побутових споживачів.

Підвищення тарифу на світло для населення наразі є недоречним, вважає Юлія Свириденко. Очільниця уряду заявила: підстав змінювати тариф немає.

«Підвищення тарифів для населення було б дуже дивним рішенням. Особливо в умовах дефіциту електроенергії. Зміна ціни зараз не на часі», – сказала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила два законопроєкти, які мають поліпшити ефективність теплопостачання. А також – удосконалити процедуру встановлення нових генерувальних потужностей. У профільному комітеті Парламенту спростували фейки про те, що ці законопроєкти передбачають підвищення ціни на комунальні послуги для населення. Ці документи не стосуються тарифоутворення для побутових споживачів.