FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
ГоловнаПолітика

Програма PURL покриває 90% потреб України в ракетах ППО, – Сибіга

"Вкрай важливо продовжувати це фінансування. Цього року потребуємо близько 15 мільярдів доларів".

Програма PURL покриває 90% потреб України в ракетах ППО, – Сибіга
Міністерське засідання “Групи семи” та України у Мюнхені
Фото: МЗС України

Глава МЗС України Андрій Сибіга на міністерському засіданні “Групи семи” (G7) та України у Мюнхені закликав до збільшення енергетичної підтримки та посилення ППО України.

“Якщо порівняти два графіки – російські удари по енергетиці та температурні показники, – вони чітко синхронізовані. Падіння температури супроводжується зростанням атак. Це навмисна стратегія Росії”, – наголосив міністр.

Очільник дипломатичного відомства заявив, що кожен такий удар Росії підриває дипломатію та мирні зусилля. 

“За наявності достатньої протиповітряної оборони потреба в енергетичній підтримці була б меншою. Ми вітаємо нещодавні внески союзників в межах програми PURL, яка покриває 90% потреб України в ракетах ППО. Вкрай важливо продовжувати це фінансування. Цього року потребуємо близько 15 мільярдів доларів”, – зазначив він.

Андрій Сибіга закликав союзників посилити тиск на агресора, зокрема запровадити повну заборону на в’їзд до Європи, США, Канади, Японії та інших країн для учасників російської агресії проти України – військових, ветеранів та членів їхніх сімей.

Міністр наголосив, що кожен росіянин, який підписує контракт на війну, має усвідомлювати: цим він також підписує заборону на в’їзд до зазначених держав.

Сибіга також підкреслив, що лише президент США Дональд Трамп має силу покласти край цій війні, та наголосив на важливості посилення тиску на Москву. “Йдеться про посилення санкційного тиску, стратегічну нейтралізацію на полі бою та асиметричні дії, максимальне фінансове та військове виснаження Росії”, – зауважив він.

  • Ініціатива PURL - це спільний механізм США та НАТО, запущений у 2025 році для прискореного постачання Україні озброєння та оборонного обладнання американського виробництва.
  • Станом на грудень 2025 року до PURL приєдналися 21 країна із загальними зобов’язаннями понад $4,18 млрд для України.
  • У 2026 році Японія підтвердила намір приєднатися до PURL, але через законодавчі обмеження фінансуватиме лише нелетальне обладнання. 
﻿
