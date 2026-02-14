"Вкрай важливо продовжувати це фінансування. Цього року потребуємо близько 15 мільярдів доларів".

Глава МЗС України Андрій Сибіга на міністерському засіданні “Групи семи” (G7) та України у Мюнхені закликав до збільшення енергетичної підтримки та посилення ППО України.

“Якщо порівняти два графіки – російські удари по енергетиці та температурні показники, – вони чітко синхронізовані. Падіння температури супроводжується зростанням атак. Це навмисна стратегія Росії”, – наголосив міністр.

Очільник дипломатичного відомства заявив, що кожен такий удар Росії підриває дипломатію та мирні зусилля.

“За наявності достатньої протиповітряної оборони потреба в енергетичній підтримці була б меншою. Ми вітаємо нещодавні внески союзників в межах програми PURL, яка покриває 90% потреб України в ракетах ППО. Вкрай важливо продовжувати це фінансування. Цього року потребуємо близько 15 мільярдів доларів”, – зазначив він.

Андрій Сибіга закликав союзників посилити тиск на агресора, зокрема запровадити повну заборону на в’їзд до Європи, США, Канади, Японії та інших країн для учасників російської агресії проти України – військових, ветеранів та членів їхніх сімей.

Міністр наголосив, що кожен росіянин, який підписує контракт на війну, має усвідомлювати: цим він також підписує заборону на в’їзд до зазначених держав.

Сибіга також підкреслив, що лише президент США Дональд Трамп має силу покласти край цій війні, та наголосив на важливості посилення тиску на Москву. “Йдеться про посилення санкційного тиску, стратегічну нейтралізацію на полі бою та асиметричні дії, максимальне фінансове та військове виснаження Росії”, – зауважив він.