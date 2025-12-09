Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Головна

Президент: США не погрожували Україні згортанням програми PURL

На наступний рік потреба в фінансуванні програми становить 15 млрд євро. 

Президент: США не погрожували Україні згортанням програми PURL
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

США на переговорах з Україною не погрожували їй згортанням програми PURL, за якою країни НАТО купують в них зброю. Програма продовжує працювати, зараз, на цей рік, є потреба в фінансуванні в 800 млн євро. 

Завдяки Нідерландам закрили потребу в 700 млн, тож залишилися 800. Про це президент Володимир Зеленський повідомив 9 грудня під час спілкування з журналістами. 

“Ще треба 15 млрд, якщо війна продовжиться, на наступний рік”, – додав він.

Програма PURL запрацювала цього року за сприяння генсека НАТО. Станом на зараз вона налічує 21 країну. Адміністрація Дональда Трампа задоволена тим, що Штати не постачають допомогу Україні безкоштовно, а продають. Американський лідер неодноразово наголошував, що українці нічого не отримують безкоштовно, і дорікав своєму попереднику за надану підтримку.

При цьому він стверджує, нібито Штати допомогли Україні на $350 млрд, хоча ці дані не підтверджені. Українська сторона повідомляла, що насправді йдеться про суму приблизно в 100 млрд. 
﻿
