FT: ЄС пришвидшує схвалення механізму блокування російських активів, аби обійти вето Орбана

Країни Євросоюзу мають пришвидшити ухвалення рішення про безстрокове блокування до 210 мільярдів євро російських суверенних активів, щоб обійти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана ще до зустрічі лідерів Європи на саміті 18 грудня.

Про це пише Financial Times.

Поспішна спроба щодо ухвалення законодавства, яке передбачає надзвичайні повноваження для подолання національних вето щодо продовження санкцій, спрямовані на захист впливу Брюсселя на мирних переговорах під керівництвом США щодо війни в Україні, повідомляють чиновники, знайомі з планами.

Дипломати, які займаються цим законодавством, вважають доцільним діяти швидко протягом найближчих днів, аби відокремити суперечливе питання блокування активів від дискусії щодо надання кредитів Києву. Питання фінансування залишать на розгляд євролідерів наступного тижня.

Рішення винести питання на голосування наступного тижня, обійшовши принцип одностайності щодо рішень про санкції, ризикує розлютити Угорщину та інші столиці, які виступають проти цього. Минулі випадки, коли країни ЄС переголосовували держави-члени з критичних питань, як от Польщу та Угорщину щодо міграційної політики, роками викликали ворожнечу між столицями.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала використати 210 млрд євро іноземних активів Росії, заблокованих через санкції у ЄС, для фінансування кредиту Києву, спочатку на суму 90 млрд євро, яка мають виплатити протягом наступних двох років.

Для того, щоб схема кредитування працювала, базові активи повинні бути заблоковані на невизначений термін, а не на шестимісячні періоди, які можуть бути поновлені лише за одностайної згоди всіх 27 країн ЄС.

Угорщина, найбільш проросійська держава ЄС, виступає проти будь-якої подальшої допомоги Києву та регулярно погрожує накласти вето на продовження санкцій. Представники ЄС побоюються, що Орбан виконає цю погрозу, якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить односторонньо скасувати санкції США проти Росії.

Щоб уникнути ризику скасування санкцій, Єврокомісія запропонувала використовувати надзвичайні повноваження, зарезервовані для вирішення економічних криз, для безстрокового запровадження санкцій на активи. Механізм грунтується на статті 122 договорів ЄС і може бути прийнятий лише більшістю країн ЄС, обходячи потенційне вето.

Фіксація санкцій також означатиме “позицію проти Вашингтона”. Початковий мирний план для України, частково розроблений американськими чиновниками, передбачав вкладання більшої частини активів у два інвестиційні фонди під керівництвом США.

Американські чиновники також намагалися відмовити столиці ЄС від будь-яких кроків щодо використання активів до узгодження мирного плану.