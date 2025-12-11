У Швейцарії став відомий президент на 2026 рік

Міністр економіки Гі Пармелін стане в 2026 році президентом Швейцарської Конфедерації вдруге у своїй кар'єрі.

Про це повідомляє SwissInfo.

Загалом на голосуванні було подано 228 бюлетенів, з яких 203 голоси на користь Пармеліна. Ще 5 були недійсними, а 13 – порожніми. Сім членів парламенту проголосували за іншого кандидата.

Гі Пармелін перевершив свій результат 2021 року, коли вперще став президентом, та досяг рекордного результату цього тисячоліття.

У 2021 році 66-річний політик Швейцарської народної партії отримав 188 голосів, а коли рік тому його обрали віце-президентом, за Пармеліна проголосували 196 членів парламенту.

У цьому тисячолітті президенти отримували в середньому 172 голоси від парламенту. Найвищі результати за останні 25 років були у 2019 році - Улі Маурер з 201 голосом, Паскаль Кушпен зі 197 голосами у 2008 році та Йоганн Шнайдер-Амманн зі 196 голосами у 2016 році.

Найгірший результат за останні десятиліття досягла Мішлін Кальмі-Рей у 2011 році зі 106 голосами. Результат Алена Берсе у 2023 році також був значно нижчим за середній - 140 голосів.