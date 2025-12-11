США передали Україні проєкт пропозицій гарантій безпеки

Робота над ними триває – українська сторона внесе власне бачення і передасть назад.

США передали Україні проєкт документу про гарантії безпеки. Україна внесе до нього свої пропозиції.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами 11 грудня. Документ з українським баченням за передадуть американській стороні.

“Ми отримали проєкт від американської сторони щодо гарантій безпеки. І так само, як ми зробили з 20 пунктами і з економічними пропозиціями, ми так само працюватимемо з гарантіями безпеки від США – додаючи наші ідеї, реформуючи цей наданий проєкт. Ми щось отримали, і ми працюватимемо, і ми додамо наше бачення. Сьогодні ми поділимося нашим баченням, а потім через кілька днів ми передамо цей документ американській стороні. Це буде основа, оскільки нам потрібно більше деталей щодо цього”, – сказав він.

Зеленський вважає, що Україна, і США, сходять в розумінні, що документ про гарантії безпеки мусить мати юридичні зобов’язання, а не повторити долю Будапештського меморандуму. Тож таку угоду має ухвалити Конгрес.



