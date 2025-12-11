НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
США передали Україні проєкт пропозицій гарантій безпеки

Робота над ними триває – українська сторона внесе власне бачення і передасть назад. 

Фото: ОПУ

США передали Україні проєкт документу про гарантії безпеки. Україна внесе до нього свої пропозиції.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами 11 грудня. Документ з українським баченням за передадуть американській стороні. 

“Ми отримали проєкт від американської сторони щодо гарантій безпеки. І так само, як ми зробили з 20 пунктами і з економічними пропозиціями, ми так само працюватимемо з гарантіями безпеки від США – додаючи наші ідеї, реформуючи цей наданий проєкт. Ми щось отримали, і ми працюватимемо, і ми додамо наше бачення. Сьогодні ми поділимося нашим баченням, а потім через кілька днів ми передамо цей документ американській стороні. Це буде основа, оскільки нам потрібно більше деталей щодо цього”, – сказав він.

Зеленський вважає, що Україна, і США, сходять в розумінні, що документ про гарантії безпеки мусить мати юридичні зобов’язання, а не повторити долю Будапештського меморандуму. Тож таку угоду має ухвалити Конгрес.
