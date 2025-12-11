В Естонії проросійського політика засудили до 14 років позбавлення волі за державну зраду

Айво Петерсон - співзасновник партії KOOS, яка закликала до виходу з НАТО, скорочення витрат на оборону та збереження радянських пам’яток.

В Естонії засудили проросійського політика Айво Петерсона до 14 років позбавлення волі за державну зраду.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на АР.

Суд визнав, що Петерсон та його співробітник Дмитро Рутс (обидва громадяни Естонії) допомагали Російській Федерації в її діяльності зі впливу на Естонію.

Рутс, якого засудили до 11 років, повідомив Петерсону про зацікавленість Москви в зустрічі та співпраці з політичною партією, яка прагне впливати на дебати в Естонії. Це стало початком планування зустрічі, яка, за "відкрила б можливість таємного впливу на рішення в естонському політичному ландшафті".

"Естонські правоохоронні органи невпинно працюють, щоб забезпечити провал підривної діяльності Кремля", – написав у соцмережі Х міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, реагуючи на це рішення.

Колишній прикордонник Петерсон став співзасновником партії KOOS ("Разом"), яка закликала до виходу з НАТО, скорочення витрат на оборону та збереження пам’яток радянської епохи. Він ніколи не був обраний на державну посаду, але отримував значну кількість голосів на національних та європейських виборах.

Петерсон брав участь у організованих Росією поїздках на окуповані українські території. Перебуваючи там, він записував відео для соцмереж. Росія покривала витрати Петерсона на поїздки. Він також з'явився на кількох проросійських каналах у статусі кандидата до парламенту Естонії.