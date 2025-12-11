НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Головна

Зеленський заперечив дедлайн від США укласти угоду до Різдва

Однак не виключив, що вони б цього хотіли. 

Зеленський заперечив дедлайн від США укласти угоду до Різдва
президент України Володимир Зеленський
Фото: rfi.fr

США не ставили дедлайнів для досягнення мирної угоди між Україною і Росією. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 11 грудня.

Очевидно, що Штати хочуть закінчити війну якнайшвидше. Вони про це сигналізують.

"Я думаю, що вони дійсно хотіли, а може хочуть до Різдва мати повне розуміння, де ми з цією угодою. Для нас важливий результат. Безумовно, хочеться раніше, але для нас важливий результат", – сказав він.

За даними ЗМІ, Дональд Трамп нібито поставив вимогу закінчити переговори стосовно мирної угоди України і Росії до Різдва. Раніше така ж інформація була стосовно Дня подяки 27 листопада, але це заперечив сам американський президент.
