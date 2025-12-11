Зеленський заперечив дедлайн від США укласти угоду до Різдва

Однак не виключив, що вони б цього хотіли.

США не ставили дедлайнів для досягнення мирної угоди між Україною і Росією. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 11 грудня.

Очевидно, що Штати хочуть закінчити війну якнайшвидше. Вони про це сигналізують.

"Я думаю, що вони дійсно хотіли, а може хочуть до Різдва мати повне розуміння, де ми з цією угодою. Для нас важливий результат. Безумовно, хочеться раніше, але для нас важливий результат", – сказав він.

За даними ЗМІ, Дональд Трамп нібито поставив вимогу закінчити переговори стосовно мирної угоди України і Росії до Різдва. Раніше така ж інформація була стосовно Дня подяки 27 листопада, але це заперечив сам американський президент.