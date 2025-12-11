Головне за четвер, 11 грудня: оборона Покровська, 165 боєзіткнень, теракт у Києві

США пропонують Україні створити в Донецькій області “вільну економічну зону” на території, яку росіяни не змогли захопити. Це означає, що українські війська звідти треба буде виводити, повідомив на зустрічі з журналістами 11 грудня президент Володимир Зеленський.

“Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже «вільною економічною зоною» або «демілітаризованою зоною», – вони не знають. Ось так приблизно зараз виглядає компромісне бачення Сполучених Штатів Америки. Коли ми говоримо про «вільну економічну зону» і що там не може бути військ, бо вони на певній відстані одне від одного, то, напевно, справедливо спитати: а якщо хтось кудись відходить з одного боку, як хочуть це від українців, то чому інша сторона війни не відходить на ту саму відстань в інший бік? І є питання щодо менеджменту на цих територіях, по обидва боки контактної лінії, якщо хтось кудись начебто відійде. Це поки що все дуже багато питань залишає. Тому розмова щодо цього триває”, – пояснив президент.

На запитання про те, чи піде він на таку пропозицію, Зеленський сказав, що відповідати мають українські громадяни.

“У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України. Подивимося, як це все буде відбуватися далі. Зараз насправді багато чого залежить, я вважаю, від нашого війська. Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта”, – додав він.

Президент Володимир Зеленський також повідомив журналістам, що, окрім непогоджених позицій стосовно Донецької області, в “мирному плані” залишається відкритим питання контролю над ЗАЕС. Зі Запорізької і Херсонської областей ворог виходити відмовився.

У запропонованому США документі йшлося про те, що Росія має вивести окупантів хоча б Сумської, Харківської і Дніпропетровської областей.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 грудня відбулося 165 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 48 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог 24 рази атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Привілля, Вишневе, Красногірське, Рибне та Привільне.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 грудня – в новині.

Сили оборони продовжують утримувати північну частину Покровська, повідомило Оперативне командування «Схід».

У центральній частині міста українські підрозділи блокують будь-які спроби російських військ просунутися вперед.

У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі й знищують росіян на підступах до міста. Ситуація з логістикою залишається складною, однак командування уточнило, що тривають заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда, щоб посилити можливості постачання.

На Слов’янському напрямку Сіверськ залишається під контролем Сил оборони. Російські підрозділи намагаються інфільтруватися в місто малими групами, прикриваючись поганою погодою, але більшу частину цих груп українські воїни знищують ще на наближенні до міста.

Росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумської області. Загинуло дві людини, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Удар відбувся у момент, коли всередині були люди. Загинули продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.

У Дарницькому районі Києва стався вибух, унаслідок чого загинула людина і ще одна постраждала, повідомила пресслужба Нацполіції в Telegram. Здетонував саморобний вибуховий пристрій.

Київська міська прокуратура повідомила, що вибухи розслідують як теракт. З'ясувалося, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали.

Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє правоохоронців.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Берліні заявив, що Альянс «наступна ціль Росії, і ми вже перебуваємо в зоні ризику».

На думку Рютте, блок має діяти негайно, щоб запобігти новій війні в Європі. Він наголосив, що загроза з боку Росії є прямою та зростаючою, цитує The Guardian.

«Це не час для самозаспокоєння. Забагато хто не відчуває терміновості. Час діяти зараз. Видатки та виробництво мають швидко зростати, а наші армії — отримати все необхідне для безпеки», - наголосив Рютте.

За словами генсека, Росія стала «ще більш зухвалою, безрозсудною та безжальною щодо НАТО і щодо України». Він нагадав про слова Рональда Рейгана часів холодної війни про «імперію зла» та заявив, що Володимир Путін знову займається побудовою імперії. «У своїй спотвореній картині світу Путін вважає, що наша свобода загрожує його владі та що ми хочемо знищити Росію», — додав генсек НАТО.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!