Зеленський: питання того, чи створять в Донецькій області "вільну економічну зону", має вирішувати народ України

Немає розуміння, хто і як контролюватиме те, що росіяни не захоплять нову територію в разі відведення українських військ. 

Зеленський: питання того, чи створять в Донецькій області "вільну економічну зону", має вирішувати народ України
США пропонують Україні створити в Донецькій області “вільну економічну зону” на території, яку росіяни не змогли захопити. Це означає, що українські війська звідти треба буде виводити, повідомив на зустрічі з журналістами 11 грудня президент Володимир Зеленський.

Росіяни, згідно з їхнім задумом, на цю територію свою армію заводити не повинні. Але невідомо, хто і як це буде регулювати. 

“Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже «вільною економічною зоною» або «демілітаризованою зоною», – вони не знають. Ось так приблизно зараз виглядає компромісне бачення Сполучених Штатів Америки. Коли ми говоримо про «вільну економічну зону» і що там не може бути військ, бо вони на певній відстані одне від одного, то, напевно, справедливо спитати: а якщо хтось кудись відходить з одного боку, як хочуть це від українців, то чому інша сторона війни не відходить на ту саму відстань в інший бік? І є питання щодо менеджменту на цих територіях, по обидва боки контактної лінії, якщо хтось кудись начебто відійде. Це поки що все дуже багато питань залишає. Тому розмова щодо цього триває”, – пояснив президент.

Він сказав, що почув всі пропозиції американської сторони та фактично через них – росіян щодо території Донецької області, і сказав, що це точно не в інтересах України, але треба продовжувати розмову і пробувати знайти відповіді на всі питання так, щоб все було більш адекватно. 

“Наприклад, відійшли ці на 5 км, ці – теж на 5 км. Якщо одні відійшли на 10 км, то і інші – на 10 км. Також, як це робиться в усіх війнах, повинен бути якийсь моніторинг. Якщо це так, то чим відрізняється «вільна економічна зона» від цього принципу? Це паритетний принцип. Якщо ви вважаєте, що «вільна економічна зона» чи так звана «демілітаризована зона» має існувати, жити, розвиватися, і якщо там мають бути присутні лише цивільні люди, також поліція тощо, тоді виникає питання: якщо одні війська мають відходити, а інші війська залишаються стояти, де стоять, то що саме стримає ці інші війська, тобто російські війська, від того, що вони підуть далі? Або від того, щоб вони під виглядом «цивільних» інфільтрувалися у «вільну економічну зону» і взяли її під контроль? Це все дуже серйозно. Не факт, що ми як Україна приймемо це, але коли ви кажете нам про компроміс, ви маєте давати справедливий компроміс”, – наголосив президент.

На запитання про те, чи піде він на таку пропозицію, Зеленський сказав, що відповідати мають українські громадяни.

У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України. Подивимося, як це все буде відбуватися далі. Зараз насправді багато чого залежить, я вважаю, від нашого війська. Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта”, – додав він.
