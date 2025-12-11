Зеленський про те, чому в бюджет не заклали підвищення зарплат військовим: треба закрити вже наявний дефіцит

Зараз Україна не може збільшити зарплати військовослужбовцям, бо їй бракує на це коштів, заявив президент Володимир Зеленський. Державі треба знайти ще близько $45 або 50 млрд, аби покрити вже запланований дефіцит, і це без підвищення зарплат.

Володимир Зеленський сказав, що стосовно держбюджету “є відповідні питання”. І додав, що на передовій військові отримують “більше грошей”.

“Зрозуміло, що у війську всі дуже важливі. Але збільшення виплат тій чи іншій частині військових залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна може залучити. Треба розуміти, що сьогодні ми боремося за 45-50 мільярдів доларів на наступний рік. Вони йдуть на деякі речі, не заробітні плати. Але все одно ми з вами розуміємо, що все це один бюджет, один кошик. І суми, які зараз є в бюджеті, який критикують, це з урахуванням, що я знайду, як покрити цей дефіцит у 45-50 мільярдів доларів. Це наявний бюджет ще треба забезпечити. І якщо немає цих 45-50 мільярдів доларів, то це означає, що ти на наявну зарплату військовому будеш знаходити гроші десь ще всередині цього бюджету. Коли ви кажете: давайте ще збільшимо, – я тільки за. Але це плюс ще до цього дефіциту”, – сказав він.

Зеленський запевнив, що наступного року країна боротиметься за те, аби з фінансуванням армії їй могли допомагати партнери.

Зараз зарплати захисникам можна платити лише від власних надходжень до бюджету. Однак раніше пропрацьовували ідею, аби міжнародні партнери могли брати в цьому участь.

Бюджет на 2026-ий нардепи ухвалили з дефіцитом на десятки мільярдів доларів, для покриття якого ще треба знайти джерела. Бюджет зазнав критики через те, що там не передбачали перегляду зарплат захисникам: грошове забезпечення для них не змінювалося роками.