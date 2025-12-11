Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві внаслідок вибухів загинув нацгвардієць, ще четверо людей постраждали (оновлено)

Проокуратура повідомила, що вибухи розслідують як теракт

У Києві внаслідок вибухів загинув нацгвардієць, ще четверо людей постраждали (оновлено)
Фото з місця події
Фото: Київська прокуратура

У Дарницькому районі Києва стався вибух, унаслідок чого загинула людина і ще одна постраждала.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Telegram.

"Поліція встановлює обставини вибуху у Дарницькому районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована", - йдеться в повідомленні..

На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Всі обставини події зʼясовуються.

Оновлення. Київська міська прокуратура повідомила, що вибухи розслідують як теракт

"Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу, а саме як терористичний акт, що призвів до загибелі людини", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали.

Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє правоохоронців.

На цей час відомо, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій.
﻿
