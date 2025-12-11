Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни активізували дезінформаційну кампанію щодо відключень електроенергії в Україні

Вороги спекулюють на наслідках масованих атак по енергооб’єктах нашої держави.

Росія розгорнула системну дезінформаційну кампанію в інтернеті, під час якої поширює спекулятивні й маніпулятивні твердження про причини та наслідки відключень електроенергії в Україні.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Російські ресурси і сайти, замасковані під українські, поширюють тези, що нібито влада «несправедливо розподіляє електроенергію між регіонами», через що на заході працюють кафе, а на сході — масові відключення. Також поширюють старі пропагандистські тези про те, що Україна «продає електрику в ЄС, поки її громадяни сидять без світла».

Міністерство енергетики раніше спростувало ці твердження і заявило, що Україна не експортує електроенергію — всю доступну генерацію спрямовують виключно на внутрішнє споживання.

У Центрі наголосили, що мета таких інформаційних операцій — викликати розкол у суспільстві, дестабілізувати внутрішню ситуацію та посіяти конфлікт між мешканцями різних регіонів.

Як зазначили у Центрі, єдина причина відключень — терористичні удари РФ по енергетичній інфраструктурі. Різний масштаб відключень у регіонах пояснюється тим, що ворог цілеспрямовано атакує не тільки об’єкти генерації, а й лінії передачі електроенергії, які з’єднують регіони.
