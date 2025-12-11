​У Генштабі спростували інформацію про повернення військових після СЗЧ виключно до штурмових частин

"Військовослужбовці, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення".

Генеральний штаб Збройних сил України пояснив новий механізм, за яким військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення частини (СЗЧ) міг перевестися до іншого підрозділу та спростував повернення із СЗЧ виключно до штурмових частин.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

"Військовослужбовці, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, в тому числі й до ДШВ та штурмових частин!", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що працюють над спрощенням механізмів переміщення військовослужбовців між військовими частинами та відходу від “паперової армії”. Так, нещодавно було запроваджено спрощений механізм надсилання рекомендаційного листа на військовослужбовця від частини, у яку він бажає перевестися, до військової частини, де він проходить службу.

"Запроваджений механізм гарантує, що рекомендаційний лист обов’язково буде розглянутий командиром військової частини у найкоротший термін. Завдяки цьому військовий не матиме необхідності звертатися з рекомендаційним листом до командирів нижчої ланки (відділення, взводу, роти, батальйону), що зменшує суб’єктивні чинники у прийнятті рішень та кількість погоджень керівниками структурних підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що було спрощено механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після СЗЧ, на посади до нових військових частин. Змінами виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема - армійський корпус, оперативне командування, вид тощо. Документи на призначення подаються напряму від військової частини до Генерального штабу ЗСУ.

Наголошується, що запроваджені зміни не змінюють умови повернення до служби після, але "роблять недоцільним скоєння СЗЧ військовослужбовцями з надією перевестися до обраної військової частини".

"Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби", - додали в Генштабі.