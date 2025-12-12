У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

Готувався до вильоту і вже завів двигун: ГУР спалило в Криму Ан-26 і дві РЛС росіян

Удару завдали 10-11 грудня. 

Готувався до вильоту і вже завів двигун: ГУР спалило в Криму Ан-26 і дві РЛС росіян
Нєбо-М (ілюстративне фото)
Фото: Вікіпедії

Головне управління розвідки спалило Ан-26 та дві РЛС у Криму. Удару завдали 10-11 грудня.

У дописі ГУР у Telegram повідомили, що окупанти готували Ан-26, військово-транспортний літак, до злету. Вони встигли запустити двигун. 

“Проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» — вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий”, – йдеться у повідомленні. 

Також успішно уразили дві дороговартісні радіолокаційні системи – РЛС 55Ж6М “Нєбо-М” та заховану в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала “очима” ворожим комплексам С-300/С-400. 
﻿
