Головне управління розвідки спалило Ан-26 та дві РЛС у Криму. Удару завдали 10-11 грудня.

У дописі ГУР у Telegram повідомили, що окупанти готували Ан-26, військово-транспортний літак, до злету. Вони встигли запустити двигун.

“Проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» — вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий”, – йдеться у повідомленні.

Також успішно уразили дві дороговартісні радіолокаційні системи – РЛС 55Ж6М “Нєбо-М” та заховану в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала “очима” ворожим комплексам С-300/С-400.



