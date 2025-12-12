Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоВійна

DeepState: Сили оборони заблокували противника у Куп'янську та зачистили всю північно-західну околицю міста

Наразі Сили оборони продовжують виявлення та знищення ворогів вже у центральній частині міста, де окупанти мають декілька анклавів.

DeepState: Сили оборони заблокували противника у Куп'янську та зачистили всю північно-західну околицю міста
Сили оборони зачистили північно-західну околицю Куп'янська
Фото: DeepState

В результаті успішної операції Сил оборони України було заблоковано противника у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста, повідомив сьогодні український аналітичний OSINT-проєкт DeepState

Аналітики проєкту зазначають, що важка і довга операція триває, адже ворожі анклави ще є у центральній частині міста. У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії Сил оборони.

За даними DeepState, операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Мирного (окупаційна радянська назва Московка) та північно-західних околиць самого Куп'янська.

Сили оборони продовжують виявлення та знищення ворогів вже у центральній частині міста, де окупанти мають декілька анклавів, куди ті змушені були відтягнутися. Операція триває.

Це є спільною роботою ударного угрупування 2 КНГУ "Хартія" (підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД та ВСП), а також ТГр "Куп'янськ".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies