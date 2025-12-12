Наразі Сили оборони продовжують виявлення та знищення ворогів вже у центральній частині міста, де окупанти мають декілька анклавів.

В результаті успішної операції Сил оборони України було заблоковано противника у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста, повідомив сьогодні український аналітичний OSINT-проєкт DeepState.

Аналітики проєкту зазначають, що важка і довга операція триває, адже ворожі анклави ще є у центральній частині міста. У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії Сил оборони.

За даними DeepState, операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Мирного (окупаційна радянська назва Московка) та північно-західних околиць самого Куп'янська.

Сили оборони продовжують виявлення та знищення ворогів вже у центральній частині міста, де окупанти мають декілька анклавів, куди ті змушені були відтягнутися. Операція триває.

Це є спільною роботою ударного угрупування 2 КНГУ "Хартія" (підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД та ВСП), а також ТГр "Куп'янськ".