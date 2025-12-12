Загалом 11 редакцій дотримуються професійних стандартів у новинах на 95 % і більше.

LB.ua знову увійшов до списку онлайн-медіа від Інстутут масової інформації, що дотримуються професійних стандартів на 95 та більше %. Таким є аналіз за четвертий квартал поточного року.

Згідно з висновками ескпертів ІМІ, найвищий рівень відповідності стандартам у новинах показують Суспільне, “Бабель”, “Еспресо”, Hromadske, “Українська правда”, “Новинарня”, ZN.UA, “Рубрика”, Укрінформ, Liga.net та LB.ua. Помилки в новинах мають точковий характер і здебільшого стосуються браку джерел у спортивних новинах та недостатньої атрибуції в кримінальних, що може створювати враження вже доведеної провини, без рішення суду.

"Аутсайдерами за рівнем дотримання журналістських стандартів залишаються ОBOZ.UA, ТСН і «Телеграф». Ці сайти системно поєднують емоційно навантажені заголовки, ненадійні або відсутні джерела та значний масив контенту, що важко назвати новинами за змістом і функцією", – повідомили в ІМІ.

Стосовно новинної стрічки LB.ua експерти висловили зауваження до не досить ретельної роботи з пресрелізами правоохоронців, а також – до одного випадку порушення стандарту балансу.

"Видання тримає свій високий рівень відповідності журналістським стандартам у новинах. Втім, низка матеріалів через не досить ретельну роботу з пресрелізами правоохоронців уже тривіально порушує принцип презумпції невинуватості та стандарт відокремлення фактів від коментарів", – йдеться в звіті.

До медіа, новини яких відповідають стандартам на 90 %, цього разу увійшли "Гордон", Інтерфакс-Україна, Цензор.нет, РБК-Україна, "Кореспондент.net", NV. Далі – список тих, хто дотримувався стандартів менш ніж на 70 %: УНІАН, "Фокус", 24 канал.

Замикає список рейтинг медіа з дотриманням стандартів на 50 % і менше: Oboz, ТСН, Telegraf.

"Жовтнева хвиля моніторингу показала, що головний виклик для українських онлайн-медіа – у дисципліні роботи з джерелами й оцінками. Через загальний обсяг новинного контенту погіршення в межах кількох відсотків на рівні стандартів перетворюється на масштабну проблему. Читач у такій ситуації отримує більше матеріалів з незрозумілим походженням інформації та із заголовками, що підміняють факт враженням. Водночас моніторинг виявив певну нестабільність ядра медіа, де новини залишаються відповідними стандартам. Крім того, зафіксовано негативну динаміку рівня дотримання стандартів серед видань, що й у попередні періоди показували низькі результати. Це зумовило просідання середнього рівня дотримання стандартів популярними онлайн-медіа України в жовтні 2025 року", – підсумували в ІМІ.