До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ЄС розпочне розслідування щодо Google через можливе заниження позицій новин у пошуковиках

Розслідування відбудеться попри погрози президента США Дональда Трампа запровадити додаткові тарифи на країни, які запроваджують суворі цифрові закони.

ЄС розпочне розслідування щодо Google через можливе заниження позицій новин у пошуковиках
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія розслідуватиме діяльність Google щодо ймовірного зниження рейтингу новин у результатах пошуку, що, за словами критиків, призводить до зменшення трафіку та підриву прибутку медіакомпаній. 

Про це повідомляють Euronews.

Європейська комісія перевірить, чи несправедливо Google знижує рейтинг новинних сайтів у результатах пошуку у межах політики, яка, за словами технологічного гіганта, спрямована на боротьбу зі спамом.

Єврокомісія заявила про виявлення “ознак” того, що новинні сайти знижувалися в пошуковій видачі, коли публікували рекламній сторонній контент — поширену практику для медіакомпаній. Це може вплинути на “свободу новинних компаній вести законний бізнес, впроваджувати інновації та співпрацювати зі сторонніми постачальниками контенту”, йдеться у заяві Комісії.

Розслідування буде спрямоване на Alphabet – материнську компанію Google у США, і проводитиметься відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки (DMA) – нормативного акту, що застосовується з 2023 року та розроблений для вирішення проблеми домінування на ринку так званих цифрових “гейткіперів”.

Якщо буде встановлено порушення правил DMA щодо забезпечення справедливого, розумного та недискримінаційного доступу для бізнес-користувачів, як от видавці новин, Alphabet можуть оштрафувати на суму до 10% її річного світового обороту.
