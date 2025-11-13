ЄС розпочне розслідування щодо Google через можливе заниження позицій новин у пошуковиках

Європейська комісія розслідуватиме діяльність Google щодо ймовірного зниження рейтингу новин у результатах пошуку, що, за словами критиків, призводить до зменшення трафіку та підриву прибутку медіакомпаній.

Про це повідомляють Euronews.

Розслідування відбудеться попри погрози президента США Дональда Трампа запровадити додаткові тарифи на країни, які запроваджують суворі цифрові закони.

Європейська комісія перевірить, чи несправедливо Google знижує рейтинг новинних сайтів у результатах пошуку у межах політики, яка, за словами технологічного гіганта, спрямована на боротьбу зі спамом.

Єврокомісія заявила про виявлення “ознак” того, що новинні сайти знижувалися в пошуковій видачі, коли публікували рекламній сторонній контент — поширену практику для медіакомпаній. Це може вплинути на “свободу новинних компаній вести законний бізнес, впроваджувати інновації та співпрацювати зі сторонніми постачальниками контенту”, йдеться у заяві Комісії.

Розслідування буде спрямоване на Alphabet – материнську компанію Google у США, і проводитиметься відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки (DMA) – нормативного акту, що застосовується з 2023 року та розроблений для вирішення проблеми домінування на ринку так званих цифрових “гейткіперів”.

Якщо буде встановлено порушення правил DMA щодо забезпечення справедливого, розумного та недискримінаційного доступу для бізнес-користувачів, як от видавці новин, Alphabet можуть оштрафувати на суму до 10% її річного світового обороту.