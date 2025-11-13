Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСвіт

У Молдові парламент схвалив у першому читанні денонсацію угоди з Росією про культурні центри

Внаслідок цього у Кишиневі можуть закрити “Російський дім”.

У Молдові парламент схвалив у першому читанні денонсацію угоди з Росією про культурні центри
Кишинев, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Парламент Молдови у першому читанні схвалив денонсацію угоди з Росією про створення та функціонування культурних центрів. Йдеться, зокрема, про “Російський дім” у Кишиневі.

Про це повідомляє NewsMaker.

За це рішення проголосували 60 депутатів із партій PAS та “Демократія вдома”, проти виступили комуністи, соціалісти, блок “Альтернатива” та “Наша партія”.

Міністр культури Крістіан Жардан заявив, що угоду з Росією можуть використовувати як інструмент дезінформації, і запевнив, що денонсація “не спрямована проти російської культури або мови, які в Молдові поважають”.

“Росія оголосила нам гібридну війну, використовує страх і гроші, а ми маємо захищатися, як може. Тобто денонсувати угоду про Російський центр культури”, - заявив депутат Костянтин Кеяну.

  • Ініціатива денонсації з’явилася ще після інциденту з російськими безпілотниками, які у лютому перетнули повітряний простір Молдови під час атаки на український порт Рені. Тоді МЗС країни ухвалило рішення про закриття “Російського дому”, а тодішній міністр культури Серджіу Продан анонсував підготовку відповідного проєкту.
  • У Посольстві Росії в Кишиневі розкритикували цей крок, заявивши, що молдовська сторона нібито не надала доказів російського походження дронів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies