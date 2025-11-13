У Молдові парламент схвалив у першому читанні денонсацію угоди з Росією про культурні центри

Внаслідок цього у Кишиневі можуть закрити “Російський дім”.

Парламент Молдови у першому читанні схвалив денонсацію угоди з Росією про створення та функціонування культурних центрів. Йдеться, зокрема, про “Російський дім” у Кишиневі.

Про це повідомляє NewsMaker.

За це рішення проголосували 60 депутатів із партій PAS та “Демократія вдома”, проти виступили комуністи, соціалісти, блок “Альтернатива” та “Наша партія”.

Міністр культури Крістіан Жардан заявив, що угоду з Росією можуть використовувати як інструмент дезінформації, і запевнив, що денонсація “не спрямована проти російської культури або мови, які в Молдові поважають”.

“Росія оголосила нам гібридну війну, використовує страх і гроші, а ми маємо захищатися, як може. Тобто денонсувати угоду про Російський центр культури”, - заявив депутат Костянтин Кеяну.