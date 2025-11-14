База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСвіт

Зеленський обговорив з Алієвим пошкодження посольства Азербайджану російським ударом

Це вже не перший обстріл, під час якого постраждала ця дипломатична установа. 

Зеленський обговорив з Алієвим пошкодження посольства Азербайджану російським ударом
Зеленський провів телефонну розмову з Алієвим
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент України обговорив з азербайджанським колегою пошкодження посольства Азербайджану під час російської нічної атаки на Київ. Володимир Зеленський написав, що Ільхам Алієв засудив цей удар.

Зеленський подякував за підтримку та співчуття українцям. Він додав:

“Сотні дронів, ракети, зокрема й балістику, застосували росіяни проти українців цієї ночі. На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й Посольство Азербайджану. Пан Президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю Посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном”.
Теми: , , ,
