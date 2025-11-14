Зеленський обговорив з Алієвим пошкодження посольства Азербайджану російським ударом

Це вже не перший обстріл, під час якого постраждала ця дипломатична установа.

Президент України обговорив з азербайджанським колегою пошкодження посольства Азербайджану під час російської нічної атаки на Київ. Володимир Зеленський написав, що Ільхам Алієв засудив цей удар.

Зеленський подякував за підтримку та співчуття українцям. Він додав:

“Сотні дронів, ракети, зокрема й балістику, застосували росіяни проти українців цієї ночі. На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й Посольство Азербайджану. Пан Президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю Посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном”.

Росіяни неодноразово атакували об'єкти азербайджанської компанії SOCAR в Україні. На думку українського МЗС, ці обстріли були цілеспрямованими.



