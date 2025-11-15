FT: Alibaba допомагає китайським військовим "націлюватися" на США

Йдеться про доступ до даних клієнтів, включаючи IP-адреси, дані Wi-Fi, платіжні записи, а також різні послуги, пов’язані зі штучним інтелектом.

Згідно з розвідданими, наведеними у меморандумі Білого дому з питань національної безпеки, китайська компанія Alibaba надає технологічну підтримку китайським військовим під час "операцій" проти цілей у США.

Про це пише Financial Times із посиланням на офіційний документ Білого дому, який містить розсекречені дані рівня "цілком таємно" про те, як китайська компанія забезпечує Народно-визвольну армію Китаю (НВАК) можливостями, які, на думку Білого дому, становлять загрозу безпеці США.

Ці твердження саме видання не може незалежно підтвердити.

За даними документу, Alibaba надає уряду Китаю та НВАК доступ до даних клієнтів, включаючи IP-адреси, дані Wi-Fi, платіжні записи, а також різні послуги, пов’язані зі штучним інтелектом. У документі зазначається, що працівники компанії передавали НВАК знання про "нульові вразливості" – невідомі раніше помилки програмного забезпечення, які розробники ще не могли виправити.

Alibaba відкинула звинувачення.

"Твердження, нібито засновані на даних американської розвідки, які були передані вашим джерелом, – повна нісенітниця. Це очевидна спроба маніпулювати громадською думкою та дискредитувати Alibaba", – зазначили у компанії, однак не відповіли на запит про те, чи мала фірма будь-коли ділові відносини з НВАК.

Меморандум не уточнює, на які саме цілі в США спрямована діяльність НВАК. Але управління директора Нацрозвідки США цього року заявило, що Китай може атакувати американську інфраструктуру таким чином, щоб використати це у разі конфлікту.

На запитання про меморандум, американський чиновник сказав, що адміністрація "дуже серйозно ставиться до цих загроз і працює, щоб пом’якшити поточні та потенційні ризики та наслідки кібервторгнень". Білий дім і ЦРУ від коментарів відмовилися.

Меморандум датовано 1 листопада – одразу після зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, де було досягнуто річного перемир’я щодо торговельних обмежень.

Дехто з американських законодавців закликає до дій проти Alibaba.

Посольство КНР у Вашингтоні заявило, що твердження США – "повне викривлення фактів", і запевнило, що китайський уряд "приділяє велике значення захисту даних та приватності й ніколи не вимагав і не вимагатиме від компаній порушувати закони інших країн".