ДНК взяли з плями крові на тканині дивану з бункера Гітлера, де він скоїв самогубство.

Вчені дослідили ДНК лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера (1889 – 1945). Результати спростовують популярний міф, що Гітлер мав єврейського походження, водночас свідчать, що він мав високу схильність до аутизму, шизофренії та біполярного розладу, пише The Independent.

Також результати дослідження свідчать, що нацистський диктатор мав синдром Каллмана, який може пригнічувати нормальне статеве дозрівання.

Видання зазначає, що історії часів Першої світової війни свідчать про те, що Гітлера цькували через розмір його геніталій. Через його генетичну хворобу він мав певну ймовірність мати мікропеніс.

Медичне обстеження 1923 року, виявлене у 2015 році, показало, що у Гітлера справді було неопущене яєчко, що дивовижно підтверджує зневажливу воєнну пісню про нього.

Алекс Дж. Кей, історик Потсдамського університету, який спеціалізується на нацистській Німеччині, розповів у документальному фільмі, що це може допомогти пояснити його «дуже незвичайну та майже повну відданість політиці у своєму житті».

Він сказав: «Інші високопоставлені нацисти мали дружин, дітей, навіть позашлюбні зв'язки. Гітлер — єдина людина серед усього нацистського керівництва, яка цього не має. Тому я думаю, що лише за Гітлера нацистський рух міг прийти до влади».

Результати аналізу ДНК також розвіяли давні чутки про те, що Гітлер мав єврейське походження та що батько Гітлера був позашлюбним сином єврея.

Водночас не виключається можливість того, що він мав одне або кілька нейродивергентних або психічних захворювань. Аналіз показав високу ймовірність того, що він мав аутизм, шизофренію або біполярний розлад, втім не можна стверджувати, що вони в нього дійсно були.

Подробиці будуть розкриті в документальному фільмі «ДНК Гітлера: План диктатора», який транслюватиме британський телеканал Channel 4.

Вченим вдалося створити профіль ДНК зі зразка закривавленої тканини, яку полковник армії США вирізав з дивана, де Гітлер покінчив життя самогубством у 1945 році.

Фото: Blink Films

Те, що кров належить саме Гітлеру, вдалося підтвердити завдяки порівнянню з генетичним матеріалом дальнього родича диктатора.