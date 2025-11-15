Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Вчені дослідили ДНК Гітлера: він не мав єврейського походження, водночас мав високу схильність до шизофренії

ДНК взяли з плями крові на тканині дивану з бункера Гітлера, де він скоїв самогубство.

Вчені дослідили ДНК Гітлера: він не мав єврейського походження, водночас мав високу схильність до шизофренії
Адольф Гітлер і Єва Браун у ресторані, Німеччина, 22 квітня 1935
Фото: archives.gov

Вчені дослідили ДНК лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера (1889 – 1945). Результати спростовують популярний міф, що Гітлер мав єврейського походження, водночас свідчать, що він мав високу схильність до аутизму, шизофренії та біполярного розладу, пише The Independent. 

Також результати дослідження свідчать, що нацистський диктатор мав синдром Каллмана, який може пригнічувати нормальне статеве дозрівання. 

Видання зазначає, що історії часів Першої світової війни свідчать про те, що Гітлера цькували через розмір його геніталій. Через його генетичну хворобу він мав певну ймовірність мати мікропеніс.

Медичне обстеження 1923 року, виявлене у 2015 році, показало, що у Гітлера справді було неопущене яєчко, що дивовижно підтверджує зневажливу воєнну пісню про нього.

Алекс Дж. Кей, історик Потсдамського університету, який спеціалізується на нацистській Німеччині, розповів у документальному фільмі, що це може допомогти пояснити його «дуже незвичайну та майже повну відданість політиці у своєму житті».

Він сказав: «Інші високопоставлені нацисти мали дружин, дітей, навіть позашлюбні зв'язки. Гітлер — єдина людина серед усього нацистського керівництва, яка цього не має. Тому я думаю, що лише за Гітлера нацистський рух міг прийти до влади».

Результати аналізу ДНК також розвіяли давні чутки про те, що Гітлер мав єврейське походження та що батько Гітлера був позашлюбним сином єврея.

Водночас не виключається можливість того, що він мав одне або кілька нейродивергентних або психічних захворювань. Аналіз показав високу ймовірність того, що він мав аутизм, шизофренію або біполярний розлад, втім не можна стверджувати, що вони в нього дійсно були. 

Подробиці будуть розкриті в документальному фільмі «ДНК Гітлера: План диктатора», який транслюватиме британський телеканал Channel 4. 

Вченим вдалося створити профіль ДНК зі зразка закривавленої тканини, яку полковник армії США вирізав з дивана, де Гітлер покінчив життя самогубством у 1945 році.

Фото: Blink Films

Те, що кров належить саме Гітлеру, вдалося підтвердити завдяки порівнянню з генетичним матеріалом дальнього родича диктатора. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies