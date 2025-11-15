Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
У Європі лютує шторм "Клаудія": троє загиблих у Португалії, постраждала Іспанія, масштабні підтоплення у Британії

Шторм продовжує рухатися Британією та Ірландією, синоптики попереджають про подальші ризики негоди.

У Європі лютує шторм "Клаудія": троє загиблих у Португалії, постраждала Іспанія, масштабні підтоплення у Британії
Шторм “Клаудія” лютує у Британії, листопад 2025
Фото: скрін

Потужний шторм "Клаудія" спричинив загибель трьох людей і десятки травмованих у Португалії, зачепив частину сусідньої Іспанії та викликав масштабні паводки в Уельсі та Англії, повідомляє Reuters.

У Португалії негода триває вже кілька днів. Рятувальники знайшли тіла подружжя похилого віку у їхньому затопленому будинку в Фернау-Ферру — вода піднялася вночі, коли вони спали й не змогли втекти.

У суботу торнадо вдарило по Албуфейрі на півдні країни. На записах із соцмереж видно, як вихор руйнує кемпінгові трейлери. Загинула 85-річна громадянка Великої Британії. Ще 28 людей постраждали в сусідньому готелі, двоє з них перебувають у важкому стані.

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза висловив співчуття родинам загиблих. Погода залишається небезпечною — метеослужба оголосила помаранчевий рівень загрози для Алгарве, а також районів Бежа та Сетубал.

Іспанія також зазнала удару стихії

Шторм "Клаудія" вдарив і по частині Іспанії, принісши сильні пориви вітру та інтенсивні дощі, які ускладнили ситуацію в прикордонних регіонах та спричинили перебої в русі транспорту.

Шторм в Уельсі та Англії

У Британії сильні дощі спричинили затоплення містечка Монмут та сусідніх районів у Південному Уельсі. Рятувальні служби проводять евакуації та перевіряють домівки постраждалих.

Уряд Уельсу повідомив, що шторм суттєво пошкодив житлові будинки, бізнеси, транспортну інфраструктуру та енергосистеми. Аерозйомка демонструє масштабні підтоплення центру Монмута після того, як річка вийшла з берегів.

Natural Resources Wales видало 11 попереджень про повені (чотири — найвищого рівня), а також 17 загальних сповіщень. В Англії діють 49 попереджень і 134 сповіщення про можливі підтоплення.
