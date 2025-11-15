Російському кіберхакеру загрожує екстрадиція до США після арешту в Таїланді

Денис Обрєзко може бути учасником Void Blizzard – кібершпигунського угруповання, яке Microsoft пов’язує з атаками в інтересах Кремля.

Росіянина, якого розшукують Сполучені Штати за обвинуваченнями у кіберзлочинах, заарештовано на тайському курортному острові Пхукет. 35-річного чоловіка затримали 6 листопада під час спільної операції ФБР і тайської влади, через тиждень після його прильоту до Пхукета.

Як пише CNN, про це повідомила місцева поліція.

За даними тайських правоохоронців, Денис Обрєзко може бути учасником Void Blizzard – кібершпигунського угруповання, яке Microsoft пов’язує з атаками в інтересах Кремля.

"Ця особа раніше здійснювала злам систем безпеки та атакувала урядові установи як у Європі, так і у США", – йдеться в заяві CCIB (Бюро з розслідування кіберзлочинів Таїланду).

Обрєзко утримуватимуть у Кримінальному суді Бангкока, поки триватиме процес екстрадиції до США.

Поліція відстежила підозрюваного в готельному номері, де вилучила техніку: ноутбук, мобільний телефон та електронний гаманець для подальшої експертизи.

Microsoft Threat Intelligence раніше повідомляла, що Void Blizzard атакує організації, які виступають проти Росії, зокрема урядові, оборонні, транспортні, медіа, неурядові структури та медичні установи у США та Європі, включно з Україною.

"Вони часто використовують викрадені дані для входу, які ймовірно купують на онлайн-майданчиках. Потрапивши в систему, вони викрадають великі обсяги листування та файлів", – заявили дослідники.

Російський дипломат підтвердив, що громадянина РФ затримано на Пхукеті.

Void Blizzard застосовує базові методи зламу – такі як "password spraying" (масове підбирання поширених паролів) і використання викрадених даних авторизації. Попри простоту методів, група ефективно проникає в системи стратегічних секторів.

Угруповання регулярно атакує урядові та правоохоронні структури, особливо в країнах НАТО та державах, що надають Україні військову або гуманітарну допомогу. У виданні пишуть, що їхні атаки впливали на сфери освіти, транспорту та оборони України.