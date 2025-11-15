Трамп заявив, що, ймовірно, подасть до суду на BBC на суму до $5 мільярдів

Раніше його адвокати заявляли, що подадуть позов на мінімум 1 мільярд доларів.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що наступного тижня, ймовірно, подасть позов проти британського мовника BBC на суму до $5 мільярдів через змонтоване відео з його промовою.

Про це пише Reuters.

"Ми подамо позов десь від $1 млрд до $5 млрд, ймовірно, вже наступного тижня. Мушу це зробити, адже вони самі визнали, що шахраювали. Вони змінили слова, які виходили з моїх вуст", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One дорогою до Флориди. Раніше його адвокати заявляли, що подадуть позов на мінімум 1 мільярд доларів.

Трамп зазначив, що ще не спілкувався з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, з яким у нього гарні стосунки, але планує зателефонувати йому у вихідні. За його словами, Стармер "дуже збентежений" ситуацією.

Документальний фільм, який вийшов у програмі BBC Panorama, склеїв три фрагменти промови Трампа, створивши враження, що він закликав до заворушень 6 січня. Адвокати Трампа назвали це брехнею та наклепом.

У інтерв’ю каналу GB News Трамп сказав, що в цей монтаж "важко повірити" і порівняв це з втручанням у вибори.

"Я виголосив прекрасну промову, а вони зробили її непривабливою. "Фейкові новини" — правильний термін, але він уже не достатньо сильний. Це не просто фейк – це корупція", – сказав він і додав, що вибачення BBC недостатньо.

Голова BBC Самір Шах надіслав Білим дому персональне вибачення і назвав монтаж "помилкою в судженні". Міністр культури Великої Британії Ліза Ненді назвала вибачення "правильним і необхідним".

Мовник заявив, що не планує повторно транслювати фільм і розслідує нові звинувачення в маніпуляціях під час монтажу іншої програми – Newsnight. Однак у ВВС відмовляються платити компенсацію.

Скандал переріс у серйозну кризу: директор BBC Тім Деві та голова новин Дебора Тернесс подали у відставку через звинувачення в упередженості та помилки монтажу.

Стармер заявив у парламенті, що підтримує "сильну та незалежну BBC", але додав, що мовник має "навести лад у себе".BBC фінансується за рахунок обов’язкового ліцензійного збору, і вже порушено питання: чи можна використовувати ці кошти для потенційних виплат Трампу.

Колишній медіаміністр Джон Віттінгдейл заявив, що це може викликати "справжній гнів".