Молдовська дочірня компанія Lukoil передала державі в управління нафтотермінал в аеропорту Кишинева

Нафтотермінал в Міжнародному аеропорту Кишинева, який вважається стратегічним активом держави, тимчасово перейшов в управління уряду Молдови для забезпечення безперебійного постачання авіаційного гасу.

Про це повідомив міністр енергетики країни Дорін Жунгієту.

"Паливний термінал в аеропорту є стратегічним активом для держави, тому важливо, щоб постачання авіаційного гасу відбувалося без перерв. Відповідно, 12 листопада 2025 року з компанією "Лукойл" було укладено договір позички щодо передання в управління активів аеропорту на безоплатній основі, а протягом 13 листопада відбувся процес приймання-передання майна", – наголошує міністр.

Жунгієту уточнив, що це тимчасовий крок, що дозволяє безперебійно забезпечувати літаки пальним у разі, якщо Лукойл втратить можливість працювати через санкції США.

Угода дозволяє державі екстрено забезпечити постачання керосину на тлі ризику, що з 21 листопада Lukoil може втратити можливість постачати та обслуговувати об’єкт.

Міністерство також повідомило, що вже досягнуто домовленостей із румунською компанією щодо поставок пального на найближчий період, а дозвіл на експорт очікується сьогодні. На цей час Міжнародний аеропорт Кишинева відповідатиме за роботу нафтотерміналу.

Наступним етапом стане процес викупу аеропортової інфраструктури та активів, що нині перебувають у власності Lukoil.

Щодо близько 100 автозаправних станцій Lukoil у Молдові, влада зазначає, що паливний ринок країни залишається стабільним завдяки наявності кількох операторів і різним логістичним маршрутам постачання — з Румунії та через порт Джурджулешть.

Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Запровадження Сполученими Штатами санкцій призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості.

Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.

Тим часом президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу".

Швейцарська торговельна компанія Gunvor відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.