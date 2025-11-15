Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Молдовська дочірня компанія Lukoil передала державі в управління нафтотермінал в аеропорту Кишинева

Паливний ринок країни залишається стабільним.

Молдовська дочірня компанія Lukoil передала державі в управління нафтотермінал в аеропорту Кишинева
Диспетчерська вежа аеропорта Осло.
Фото: EPA/UPG

Нафтотермінал в Міжнародному аеропорту Кишинева, який вважається стратегічним активом держави, тимчасово перейшов в управління уряду Молдови для забезпечення безперебійного постачання авіаційного гасу.

Про це повідомив міністр енергетики країни Дорін Жунгієту.

"Паливний термінал в аеропорту є стратегічним активом для держави, тому важливо, щоб постачання авіаційного гасу відбувалося без перерв. Відповідно, 12 листопада 2025 року з компанією "Лукойл" було укладено договір позички щодо передання в управління активів аеропорту на безоплатній основі, а протягом 13 листопада відбувся процес приймання-передання майна", – наголошує міністр.

Жунгієту уточнив, що це тимчасовий крок, що дозволяє безперебійно забезпечувати літаки пальним у разі, якщо Лукойл втратить можливість працювати через санкції США.

Угода дозволяє державі екстрено забезпечити постачання керосину на тлі ризику, що з 21 листопада Lukoil може втратити можливість постачати та обслуговувати об’єкт.

Міністерство також повідомило, що вже досягнуто домовленостей із румунською компанією щодо поставок пального на найближчий період, а дозвіл на експорт очікується сьогодні. На цей час Міжнародний аеропорт Кишинева відповідатиме за роботу нафтотерміналу.

Наступним етапом стане процес викупу аеропортової інфраструктури та активів, що нині перебувають у власності Lukoil.

Щодо близько 100 автозаправних станцій Lukoil у Молдові, влада зазначає, що паливний ринок країни залишається стабільним завдяки наявності кількох операторів і різним логістичним маршрутам постачання — з Румунії та через порт Джурджулешть.

  • Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.
  • Тим часом президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу".
  • Швейцарська торговельна компанія Gunvor відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.
