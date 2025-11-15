База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Естонія виділяє Україні 3,5 млн євро через ІТ-коаліцію на системи Starlink

Також кошти спрямують на посилення українського ІТ-потенціалу в умовах війни.

Естонія пообіцяла виділити Україні 3,5 млн євро через ІТ-коаліцію Естонія-Люксембург на постачання систем Starlink та посилення українського ІТ-потенціалу в умовах війни.

Про це інформує ERR.

У Міноборони Естонії зазначають, що 3,5 мільйона євро, виділені на закупівлю комунікаційних систем Starlink, будуть надходити з пакету допомоги Естонії Україні на 2025 рік.

Фінансування спільних закупівель Starlink буде здійснюватися через ІТ-коаліцію, очолювану Естонією та Люксембургом.

За словами міністра оборони Ханно Певкура, Україна підтвердила, що їй потрібна допомога для підтримання зв'язку Starlink, який забезпечує значну тактичну перевагу на полі бою.

"Можливості Starlink є особливо важливими, враховуючи намір України значно розширити свої підрозділи безпілотників, які потребують високошвидкісного інтернет-з'єднання", — сказав Певкур.

Він додав, що Україна щодня бореться за свободу всієї Європи, зокрема й Естонії, і що, окрім зброї, вирішальну роль має технологічна підтримка.

Цього року Естонія надала Україні військову допомогу в розмірі майже 0,3% свого ВВП, зазначає видання. Допомога була зосереджена на закупівлі військової допомоги через естонські компанії, наданні навчання через Збройні сили Естонії та розвитку ІТ-потенціалу через ІТ-коаліцію.

  • ІТ-коаліція – це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Вона підтримує Збройні сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
