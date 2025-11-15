Розвідка: російська економіка дедалі більше залежить від Китаю

Залежність РФ від експорту енергоносіїв та металів робить її вразливішою до коливань попиту на китайському ринку.

Російська економіка дедалі більше стає залежною від експорту китайських енергоносіїв і металів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За дев’ять місяців 2025 року обсяги торгівлі між Росією та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд доларів, що на 9,4% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У 2025 році зменшився як експорт Китаю до РФ – на 11,3% (до 73,6 млрд доларів), так і російські поставки до КНР – на 7,7% (до 90 млрд доларів).

Основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв. Вартість російського енергетичного експорту до Китаю за січень-вересень знизилася на 18,9%, або на 14 млрд доларів. Експорт нафти впав на 8,1% у фізичних обсягах і на 21% у грошовому вираженні через зниження ціни на Brent.

Також важливим чинником стало перенасичення російського ринку китайськими автомобілями. Після рекордних постачань у 2024 році попит скоротився більш ніж удвічі – на 56%.

Додатковий тиск спричинили логістичні збої. На китайсько-казахстанському кордоні восени утворилися черги вантажівок, а вартість перевезень із КНР до РФ зросла: залізницею – на 25% (до 5 тис. доларів), автотранспортом – на 35% (до 15 тис. доларів за 20-тонну фуру). Частина морських операторів, зокрема CStar Line (ОАЕ) і STF Shipping (КНР), скоротили рейси до російських портів через фінансові обмеження.

Залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна.