Розвідка: російська економіка дедалі більше залежить від Китаю

Залежність РФ від експорту енергоносіїв та металів робить її  вразливішою до коливань попиту на китайському ринку.

Фото: ukrinform.ua

Російська економіка дедалі більше стає залежною від експорту китайських енергоносіїв і металів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За дев’ять місяців 2025 року обсяги торгівлі між Росією та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд доларів, що на 9,4% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У 2025 році зменшився як експорт Китаю до РФ – на 11,3% (до 73,6 млрд доларів), так і російські поставки до КНР – на 7,7% (до 90 млрд доларів).

Основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв. Вартість російського енергетичного експорту до Китаю за січень-вересень знизилася на 18,9%, або на 14 млрд доларів. Експорт нафти впав на 8,1% у фізичних обсягах і на 21% у грошовому вираженні через зниження ціни на Brent.

Також важливим чинником стало перенасичення російського ринку китайськими автомобілями. Після рекордних постачань у 2024 році попит скоротився більш ніж удвічі – на 56%.

Додатковий тиск спричинили логістичні збої. На китайсько-казахстанському кордоні восени утворилися черги вантажівок, а вартість перевезень із КНР до РФ зросла: залізницею – на 25% (до 5 тис. доларів), автотранспортом – на 35% (до 15 тис. доларів за 20-тонну фуру). Частина морських операторів, зокрема CStar Line (ОАЕ) і STF Shipping (КНР), скоротили рейси до російських портів через фінансові обмеження.

Залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна.
