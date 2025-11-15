Журналісти знайшли у соцмережах його пости з критикою російського військового керівництва.

Фінляндія депортувала назад до РФ “вагнерівця”, який цього літа лісами втік до сусідньої країни, повідомляє Yle із посиланням на дані прикордонної служби.

Відомство зазначило, що оприлюднює інформацію про цей окремий випадок, оскільки інформація про його минуле поширилася публічно.

Прикордонна служба затримала “вагнерівця” Євгена 17 червня після того, як він незаконно перетнув кордон в лісистій місцевості. Порушника було виявлено завдяки системі спостереження. “Вагнерівець” заявив, що тікає від війни.

Видання Yle виявило кілька зображень, на яких Євген знаходиться на сході України, де, як він стверджує, брав участь у бойових діях. У своїх публічних акаунтах у соціальних мережах він представлявся бійцем ПВК “Вагнер”, де публікував відео з критикою російського військового керівництва.

Фінська влада раніше підтвердила, що росіянин подав заяву на міжнародний захист.