ГоловнаСвіт

Зеленський запросив Грецію до спільного виробництва зброї та участі у відбудові України

Україна розраховує на участь Греції у повоєнній відбудові.

Зеленський запросив Грецію до спільного виробництва зброї та участі у відбудові України
Володимир Зеленський і Кіріакос Міцотакіс
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах 16 листопада закликав Грецію долучитися до спільного виробництва озброєння та підтримати відбудову України, пише "Суспільне".

За словами глави держави, Україна за час повномасштабної війни створила низку сучасних і результативних оборонних технологій і готова до міжнародного партнерства.

"Сьогодні ми представили Греції наші можливості в сучасному оборонному виробництві. Україна, захищаючись у цій війні, розробила дуже багато зразків дійсно ефективної зброї. Ми запрошуємо партнерів до співпраці, до спільного виробництва, спільних зусиль заради більш міцних арсеналів Європи. Ми сподіваємось на результати", — підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна розраховує на участь Афін у повоєнній відбудові.

Кіріакос Міцотакіс запевнив, що грецькі компанії мають необхідний досвід для проєктів у будівництві, цифровізації та інших сферах, і окремо наголосив на важливості Одеси для Греції.

"Я ще раз хочу повторити наш інтерес — Одеса. Це місто-символ, який має історичні та культурні зв'язки з Грецією… Місто, що поєднує Грецію з Україною", — сказав Міцотакіс, підкресливши, що ці зв’язки "мають міцні корені" та продовжують розвиватися.

Він також висловив підтримку українському народу, який протистоїть російській агресії.

"Жінки та чоловіки України вже майже чотири роки борються за свободу щодня… Нехай вони знають, що Греція є і буде з ними", — заявив премʼєр Греції.
