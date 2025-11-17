Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Трамп закликав Конгрес проголосувати за розкриття "файлів Епштейна"

Американський президент стверджує, що їм нічого приховувати. 

Трамп закликав Конгрес проголосувати за розкриття "файлів Епштейна"
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп закликав законодавців-республіканців опублікувати файли, пов'язані зі звинуваченим в торгівлі людьми Джеффрі Ептшейном. Він сказав, що їм "нема чого приховувати", передають BBC та CNN.

Потенційно десятки республіканців сигналізували, що хочуть проголосувати за те, щоб американський уряд оприлюднив всі так звані файли Епштейна. Схоже, що в Палаті представників вистачить голосів для голосування цього тижня, але незрозуміло, чи вистачить їх у Сенаті. 

"Республіканці Палати представників повинні проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна, бо нам нема чого приховувати, і час відійти від цього демократичного обману, вчиненого радикально-лівими божевільними, щоб відвернутися від Великого успіху Республіканської партії, включно з нашою нещодавньою перемогою над «шатдауном» демократів", – цитує CNN допис Трампа в Truth Social. 

Ептшейн був звинувачений в торгівлі людини. Деякі потерпілі, яких він “постачав” задля сексу, були неповнолітніми. В 2019 році він помер у в'язниці, офіційною причиною смерті назвали суїцид. 

Трамп заперечував, що був його "клієнтом" і звинувачував демократів у тому, що вони спекулюють на цій темі, аби відвернути увагу від роботи їхньої політсили. 

Нещодавно в США оприлюднили 23 000 сторінок “файлів Ептгейна”. Там згадували й прізвище Трампа.

Офіційно списку людей, що користувалися "послугами" Ептшейна як сутенера, невідомий. Але за зв'язок із ним титулу позбувся принц Ендрю, а посла Великої Британії у США попросили звільнитися.
