Ексміністр фінансів США Лоуренс Саммерс відмовляється від публічної діяльності через зв’язки з Епштейном

Колишній міністр фінансів США та почесний президент Гарвардського університету Лоуренс Саммерс заявив, що відійде від публічної діяльності після того, як документи показали, що він просив зі звинуваченого в торгівлі людьми Джеффрі Епштейна поради щодо позашлюбних стосунків зі своєю підопічною.

Про це пише Financial Times.

Саммерс, який керував Мінфіном за Білла Клінтона та пізніше очолював Гарвардський університет, у 2018–2019 роках надсилав Епштейну численні повідомлення про жінку під кодовим ім’ям "peril" (небезпека), згідно з файлами, розсекреченими минулого тижня зі спадщини покійного сексуального злочинця.

"Я глибоко соромлюся своїх дій і визнаю біль, який вони спричинили. Я відійду від публічних зобов’язань, щоб відновити довіру і виправити стосунки з найближчими людьми", – сказав Саммерс у понеділок увечері.

Він визнав, що його рішення підтримувати зв’язок із Епштейном було "помилковим" і заявив, що продовжить викладати студентам, але відмовиться від публічних ролей.

Сенаторка Елізабет Воррен закликала Гарвард розірвати зв’язки з Саммерсом, заявивши, що його взаємини з Епштейном свідчать про "величезну помилку в судженні" і що йому "не можна довіряти консультування політиків, політиків та установ нашої країни — або навчання покоління студентів у Гарварді чи деінде".

Клуб економістів Нью-Йорка мав цього тижня провести з ним дискусію, але невдовзі після публікації матеріалу її відклали.

Рішення Саммерса йде на тлі зростаючого скандалу у Вашингтоні щодо контактів Епштейна з впливовими фігурами, включно з Дональдом Трампом. У документах, оприлюднених минулого тижня, Епштейн стверджував, що Трамп "проводив години в нього вдома" з жінкою, яку згодом визначили як жертву торгівлі людьми. Більше документів може бути опубліковано найближчими тижнями, якщо Конгрес проголосує за те, щоб зобов'язати Міністерство юстиції оприлюднити свої файли Епштейна.

Саммерса давно критикували за зв’язки з Епштейном. Він раніше казав, що шкодує про їхні контакти, але нові файли показали особистий характер цих стосунків – попри те, що Саммерс одружений з 2005 року. В одному з повідомлень 2018 року Саммерс скаржився Епштейну, що жінка не хоче зустрітися з ним на каву, бо "втомлена".

Саммерс – один із найвідоміших макроекономістів США останніх десятиліть, часто виступав на конференціях, публікувався в провідних виданнях і був платним аналітиком Bloomberg TV. Раніше він писав колонки для Financial Times.Він також входить до ради директорів OpenAI – і, станом на вечір понеділка, залишався на цій посаді.

Епштейна було заарештовано в липні 2019 року та звинувачено у торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації.

Раніше він відбув 13 місяців у в'язниці округу Флорида в рамках угоди про визнання вини 2008 року, яка дозволила йому уникнути федеральних звинувачень, визнавши себе винним у правопорушеннях штату, включаючи стягнення дитини з метою проституції.