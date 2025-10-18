З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Британський принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського

Зв'язок брата монарха з Джеффрі Епштейном кидає тінь на всю королівську родину.

Британський принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського
Принц Ендрю
Фото: EPA/UPG

Брат короля Великої Британії Чарльза ІІІ Ендрю заявив про відмову від титулу герцога Йоркського та членства в Ордені Підв'язки на тлі скандалу щодо його зв'язків із злочинцем Джеффрі Епштейном.

Як пише The Guardian, син королеви Єлизавети ІІ пояснив, що увага преси до його особи стає на заваді роботі суверена та членів королівської родини. Брати домовилися, що Ендрю дотримуватися обіцянки п'ятирічної давнини щодо непублічності, але на додачу позбудеться усіх привілеїв.

Формально герцогство може бути скасоване лише актом парламенту, тому титул залишиться за братом короля, хоч і не буде використовуватися. Натомість Ендрю і надалі буде іменуватися принцем, оскільки це звання дається народженим у короля чи королеви без права відчуження. Його доньки Беатріс та Євгенія збережуть усі регалії. 

У своїй заяві щодо відмови від титулів Ендрю підкреслив, що продовжує наполягати на непричетності до будь-яких злочинів сексуального характеру, які пов'язані з діяльністю Епйштена. 

  
